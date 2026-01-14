¿Se retiró o no el proyecto de ley que establece que un asesinato se puede cometer contra un concebido en cualquier etapa de gestación?

En medio de señalamientos de que su propuesta encaminaría la prohibición del aborto en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón informó este miércoles que ordenó retirar la propuesta legislación de administración. Pero, poco después, aclaró que la medida seguirá el curso legislativo por recomendación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

El enredo incluyó declaraciones en las que la primera ejecutiva aceptó que la medida no es necesaria.

Las posturas encontradas trascendieron, luego de que se le imputara a la administración una movida para ilegalizar el aborto.

PUBLICIDAD

Entonces, en un noticiario de la emisiora televisiva TeleOnce, la gobernadora informó que “yo voy a pedir que ese proyecto se retire, porque eso ya es ley”.

No obstante, en una conferencia de prensa realizada en el Hospital Pediátrico en el Centro Médico de Río Piedras, a poco más de una hora de haber pronunciado el retiro de la medida, la gobernadora anunció que le propuesta permanecerá para su respectivo estudio legislativo.

“Dije que se podía retirar, pero la secretaria de Justicia nos dijo que no está mal que el proyecto se radique, así que lo dejamos ahí para que se evalúe”, indicó González Colón a la prensa.

También comentó que “se puede aprobar, lo que hace es dejarlo más claro, o se puede dejar sin aprobar, porque ya cuando se aprobó la ley del nasciturus se incluyó también”.

La controvertible propuesta, radicada el pasado lunes, sin haber sido anunciada públicamente, busca enmendar el artículo 92 del Código Penal para establecer un artículo 93 en el que se expusiera que asesinato incluye “dar muerte a un ser humano”, cuando la definición de ser humano alberga “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

La gobernadora explicó que la propuesta se redactó antes de enmendar el artículo 67 Código Civil, el cual reconoce al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno como ser humano y persona natural. Esta definición constituye el nasciturus. Por ende, alegó que el cambio en el Código Penal no era necesario.

PUBLICIDAD

“Ya es ley”, puntualizó la gobernadora, cuando trató de justificar que la medida no era necesaria.

Detalló que, “cuando nosotros redactamos el proyecto de ley, era para hacer una enmienda a la Ley de Keishla Madlane, que dispone que, cuando una persona asesina a alguien o lo ocasiona la muerte a una mujer embarazada, el feto también cuenta como si fuera un asesino adicional. Así que eso se convirtió en ley. Sin embargo, había una renumeración del artículo y este proyecto lo que buscaba era, en vez de identificar el artículo que se enmendó, cambiarlo a otro número. Pero, cuando se aprobó el proyecto del nasciturus, ya está reconocido”.

Pese a que la medida seguiría el curso legislativo, aceptó que “no se está añadiendo nada nuevo. Eso lo que dispone es que cuando se aprobó, cuando el año pasado aprobamos la Ley Keishla Madlane impone que si tu le ocasionas la muerte a una mujer embarazada es un asesinato matar al feto. Eso es lo que dispone este proyecto de ley”.