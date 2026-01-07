El proyecto de ley que paralizaría el cobro que realiza LUMA Energy de $300 a las personas que instalan sistemas de energía solar podría quedar vetado al concluir este miércoles.

La gobernadora Jenniffer González Colón tiene hasta las 11:59 p.m. de hoy para decidir la suerte que correrá la medida. No obstante, ya esbozó todas las razones por las que pudiese no dar paso a la propuesta, incluida la posibilidad de que se pase el cargo a la factura general del servicio de energía eléctrica.

“Nosotros estamos viendo ese proyecto. Yo diría que es el único proyecto de los que me quedan por revisar (del saldo de la pasada sesión legislativa). Y la razón para eso es que ese proyecto también enmendaría el que se haga un estudio de carga al momento de conectarte al sistema. ¿Y cuál es el problema de eso? No solamente es eliminar ese costo. (Es) quién va a pagar esto. Porque la ley hoy dispone que sea un estudio de carga. ¿Y por qué se pide que se haga un estudio de carga? Porque mientras más gente tú conectes al sistema, tú tienes que saber si el sistema aguanta esa conexión. Eso es lo que ha pasado a través de los años. Se siguen conectando distintas áreas, distintos sistemas, y si no tenemos una estabilidad en este sistema, puede colapsar completo”, puntualizó la gobernadora en una entrevista radial (NotiUno 630).

Señaló que eliminar el que se haga un estudio el impacto de la conexión de sistema de energía solar en las residencias “es uno de los temas que a mí me preocupa”.

“El otro es que estamos hablando de eliminar un costo que incide sobre Promesas, sobre la deuda (millonaria que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas), sobre los pleitos que se tienen a nivel a nivel federal”, agregó.

La propuesta que busca eliminar el pago de $300 para que LUMA realice el estudio técnico suplementario para la conexión a la red eléctrica bajo el programa de medición neta es la resolución conjunta de la Cámara 193.

La medida busca “cesar el cobro de todo cargo por concepto de Estudio Suplementario y por mejoras a la red que hubiese sido requerido para sistemas de hasta 25 kilovatios” y ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico a adoptar un nuevo reglamento de interconexión consistente con Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.

Esta medida surge luego de que LUMA enviara cartas algunos abonados intentando cobrar la suma de $300 a aquellos que conectaron su sistema sin que se le requiriera el pago. LUMA estima que son unos 32,000 usuarios.

González Colón aceptó que le parece atractivo eliminar ese cargo de $300 a aquellas personas que instalan sistemas de energía solar. Pero, reiteró que el principal problema es que alguien debe pagar por el estudio.

“Yo quisiera firmarlo. Yo estoy a favor de la intención legislativa de esa legislación, pero tengo que ver al final del camino quién va a pagar finalmente ese cargo. ¿Lo va a pagar el resto de los usuarios del sistema? ¿Va esto a ser un elemento de impugnación por la ley Promesa? ¿Quién va a revisar los costos en términos de si Puerto Rico va a seguir añadiendo otros tipos de sistemas a la competencia de generación? Esas son decisiones que no se toman ligeramente”, manifestó.

Dijo ha pedido información a la AEE, a la Autoridad de las Alianzas Público Privada, del análisis legislativo que se realizó para aprobar la medida y el impacto fiscal para tomar la determinación.

“Yo tomaré una decisión sobre eso hoy”, afirmó la funcionaria, al no dejar claro si vetaría o no la medida.