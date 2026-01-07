La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que ayer, martes, firmó seis medidas legislativas que abarcan áreas de política pública, incluyendo salud, desarrollo económico, agricultura, vivienda, digitalización de servicios gubernamentales y un reconocimiento a un obispo católico.

Específicamente, las ahora leyes buscan reforzar los tratamientos sobre la dependencia del tabaco, viabilizar el desarrollo y la venta de nuevas unidades bajo la Ley de Condohoteles, impulso a la agricultura, expandir los servicios del CESCO Digital, notificar a los compradores de vivienda en los condominios de los reglamentos y honrar al Monseñor Eusebio Ramos Morales.

La medida más significativa, ante su impacto económico, es la ahora ley 11 del 2026, la cual enmendó la “Ley de Condohoteles de Puerto Rico”, a los fines de aclarar sus disposiciones relacionadas con su alcance y a la administración de estos Condohoteles.

La pieza legislativa, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, busca viabilizar el desarrollo y la venta de nuevas unidades, flexibilizar su administración y permitir que propiedades existentes puedan adoptar este régimen. Estas enmiendas permitirán continuar fortaleciendo la infraestructura turística de Puerto Rico, sin que ello represente un impacto fiscal negativo para el Fondo General del Gobierno ni para las finanzas municipales, según lee la medida.

Mientras, se enmendó la Ley de Condominios a los fines de establecer que la administración de todo bien inmueble deberá notificar el reglamento a los agentes o corredores de bienes raíces o a un potencial comprador copia del reglamento.

Otra de las medidas firmadas incluye una para fortalecer la política pública contra el tabaquismo. La propuesta del representante Gabriel Rodríguez Aguiló lo que hizo fue poner una obligación de ley a las aseguradoras para informar al Departamento de Salud las cubiertas que tienen para el tratamiento de la dependencia al tabaco.

La medida, se informó, también establece las penalidades por incumplimiento de esta obligación.

Mientras, también se creó por ley un Registro Digital de Agricultores y Productos Locales, adscrito al Departamento de Agricultura, para facilitar el acceso público a información sobre agricultores bona fide y sus cosechas.

Además, se promulgó la expansión de servicios del CESCO Digital, permitiendo la eliminación de gravámenes de venta condicional en los títulos de vehículos.

La última propuesta es una designación de un tramo de la carretera PR-759, en Maunabo, con el nombre de Monseñor Eusebio Ramos Morales, en reconocimiento a su labor pastoral.

El religioso católico, quien nació en Maunabo, es en la actualidad obispo de Caguas.