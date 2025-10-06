La gobernadora Jenniffer González Colón firmó cuatro medidas legislativas, entre ellas una enmienda clave a la Ley de Derechos de los Adultos Mayores que refuerza la protección contra la explotación financiera, así como tres resoluciones conjuntas que honran a figuras destacadas del deporte y el servicio público en Puerto Rico.

Entre las medidas firmadas se encuentra el Proyecto de la Cámara 587, con número de administración 67, que ahora se convierte en la Ley 118-2025. Esta enmienda a la Ley 121-2019 permite referir casos de explotación financiera de adultos mayores al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), ampliando así la red de apoyo para combatir el fraude y el abuso contra esta población vulnerable.

La gobernadora destacó que esta iniciativa es parte de su política pública para garantizar la seguridad financiera de los adultos mayores. La medida promueve la colaboración entre agencias estatales y federales, instituciones financieras y organizaciones comunitarias para prevenir fraudes y educar a la población mayor sobre manejo económico.

Además, González Colón firmó tres resoluciones conjuntas que rinden homenaje a figuras ejemplares del deporte y el servicio público. La Resolución Conjunta 33-2025 designa un tramo de la carretera PR-866 en Toa Baja con el nombre de Wanda Maldonado Medina, pionera del sóftbol femenino y primera mujer en jugar en el béisbol superior masculino de la isla.

La gobernadora también respaldó la Resolución Conjunta 34-2025, que nombra la carretera PR-906 en Yabucoa en honor a Luis “Buzo” Cintrón Andino, destacado lanzador de béisbol Doble A y dirigente deportivo.

Por último, la Resolución Conjunta 35-2025 da el nombre del coronel Héctor E. Agosto Rodríguez al edificio de la Comandancia de la Policía en Ponce, como reconocimiento póstumo a su extensa y respetada trayectoria en el servicio público.