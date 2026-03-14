La obra de rehabilitación del pavimento del expreso Luis A. Ferré, entre Caguas y San Juan se realiza según programado y no se han reportado percances para culminarlos en el primer trimestre del 2028, informó este sábado la gobernadora Jenniffer González Colón.

Durante una inspección a la obra, la primera ejecutiva explicó que puso la primera piedra del proyecto en agosto pasado y desde, entonces, no se han reportado percances que retrasen los trabajos.

“Ustedes ven que, muchas veces, cuando los vehículos pasan por esta autopista van de manera inestable y no está en condiciones. Ellos están haciendo los trabajos de noche y fines de semana para evitar que en la semana la gente estuviese interrumpida por el tapón”, afirmó.

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Destacó, en comunicado de prensa, que sobre 150,000 conductores transitan en la PR-52.

Informó que este proyecto de rehabilitación se realiza con una inversión federal de sobre $46.7 millones.

La mandataria inspeccionó los trabajos casi al frente del centro comercial Montehiedra, entre el kilómetro 1.5 al kilómetro 1.3 en dirección de Caguas hacia San Juan, junto al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González.

Los trabajos de esta fase de la obra comprenden desde el Peaje Norte de Caguas a San Juan, se informó.

El proyecto total incluye la remoción y reemplazo del pavimento de hormigón, rehabilitación de hombros y rampas, instalación de espigas (dowels), sellado de juntas y grietas, mejoras de drenaje, fresado de pavimento, nuevas marcas termoplásticas, tachas reflectivas y reemplazo de vallas de seguridad y atenuadores de impacto.

Los trabajos se realizarán en cinco fases, en dirección hacia el norte, cubriendo un total de 14.2 kilómetros, con fecha estimada de finalización para mayo de 2028.