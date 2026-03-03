La gobernadora Jenniffer González Colón viajó a la capital federal, donde está previsto que se realice la Cumbre de Igualdad y Estadidad.

En este esfuerzo de cabildeo, que se promueve a raíz de una orden ejecutiva que firmó la mandataria, oficiales electos y ciudadanos se unen para abogar por la igualdad política de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, según se indicó en comunicado de prensa.

La Cumbre comienza hoy, martes, en el Congreso de los Estados Unidos, Habrá varios foros para discutir diversos aspectos de la relación entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos. El miércoles y jueves se agendaron reuniones en el Congreso donde irán juntos tantos oficiales electos como miembros de la sociedad civil.

Además, se indicó que la gobernadora tendrá reuniones con miembros del Congreso y agencias federales para continuar adelantando las prioridades de la Isla ante el gobierno federal.

La orden ejecutiva que promueve la realización de esta cumbre delega en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) la celebración del evento en Washington, D. C. La orden declara como política pública que todas las agencias defenderán e implementarán el mandato a favor de la estadidad, según expresado mayoritaria y consistentemente por los electores de Puerto Rico en los plebiscitos de 2012, 2017, 2020 y 2024.

Se informó que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina hasta el próximo viernes.