La orden ejecutiva que emitió la gobernadora Jenniffer González Colón para declarar un estado de emergencia por las condiciones del sistema eléctrico del país fue modificada.

Según explicó en un comunicado de prensa, la intención del nuevo cambio fue viabilizar y agilizar el acceso a créditos contributivos federales por inversión en energía renovable (Investment Tax Credits o ITCs).

La nueva directriz permite “evaluar, negociar y aprobar con la mayor diligencia contratos de compraventa de energía renovable con o sin capacidad de almacenamiento que cualifiquen para los ITCs, siempre que beneficien a los consumidores y cumplan con el estado de derecho vigente”, se explicó.

PUBLICIDAD

La nueva directriz busca viabilizar las inversiones privadas requeridas para construir dichas instalaciones y garantiza acceso a energía segura, a precios asequibles, asegurando la continuidad de las operaciones comerciales e industriales, así como de la infraestructura crítica.

“Cumpliendo con esa Orden Ejecutiva, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió una Resolución y Orden que establece los criterios de elegibilidad y el procedimiento de evaluación que deberá seguir la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la contratación de proyectos de energía renovable, con o sin capacidad de almacenamiento, que cualifiquen para los créditos contributivos federales por inversión ITCs”, se informó.

También se destacó que el gobierno federal ha sido aliado del gobierno de Puerto Rico con la reconstrucción del sistema energético, incluso ha emitido órdenes de emergencia para la aceleración de procesos.

González Colón recordó que el 16 de mayo el secretario del Departamento de Energía federal (“DOE”, por sus siglas en inglés), emitió las órdenes de emergencia 202-25-1 y 202-25-2, y expresó el interés del DOE en proveer asistencia urgente e inmediata a los ciudadanos americanos de Puerto Rico y en fortalecer el sistema de la Isla. Mientras, el 14 de agosto el DOE extendió las órdenes de emergencia con el propósito de asegurar la continuación de los trabajos críticos de cara a la temporada de huracanes.

También se destacó que el pasado 4 de julio de 2025, el presidente Donald Trump, promulgó la ley Federal conocida como el “One Beautiful Bill Act” o Ley Pública 119-21, que establece la terminación escalonada de los créditos contributivos por inversión en energía renovable (ITCs), condicionando su disponibilidad a proyectos que inicien construcción en o antes del 4 de julio de 2026 o estén en servicio en o antes del 31 de diciembre de 2027. Dicha Ley también impone condiciones adicionales para garantizar el acceso a los ITCs (safe harbor) en o antes del 31 de diciembre de 2025, cuyos plazos fueron aclarados mediante la guía 2025-42, Notice 2025-42 del Departamento del Tesoro (“Plazos de Resguardo”).

“El Gobierno de Puerto Rico, en coordinación con el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“FOMB”, por sus siglas en inglés), reconoce la necesidad de acelerar la evaluación de acuerdos de compraventa de energía que puedan beneficiarse de los ITCs, siempre que cumplan con la ley y resulten en beneficio de los consumidores. El Negociado de Energía de Puerto Rico dará a conocer los detalles de los criterios y procedimientos establecidos", enfatiza la comunicación.