La gobernadora Jenniffer González rechazó este lunes que el retiro del nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado haya sido una derrota para ella y, en cambio, optó por manejar el tema sin ofrecer detalles sobre el desenlace de la nominada, luego de asegurar que no claudicaría en su designación.

“¿Derrota? ¿Quién fue que dijo ‘qué derrota’? Carlos Romero Barceló. Las derrotas se dan en el campo electoral. Yo he tenido el privilegio de Dios y el privilegio del favor del pueblo de Puerto Rico para que, en cada contienda a la que me he enfrentado, salir airosa", respondió la mandataria, cuando se le preguntó si reconocía o no como su primera derrota el retiro del nombramiento de Ferraiuoli el domingo.

González admitió que fue ella quien pidió el retiro de la nominación de Ferraiuoli y el despido de Fernando Sánchez como subsecretario de Estado para nombrar, en su lugar y de manera interina, a Narel Waleska Colón, que el viernes fue designada al puesto de subsecretaria de la agencia. La funcionaria es esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

“Porque no es de mi confianza, y eso es un nombramiento de confianza de la gobernadora”, sostuvo, cuando se le cuestionó por qué sacó a Sánchez del Departamento de Estado luego de meses en el cargo tras el cambio de administración gubernamental.

González insistió en que el retiro del nombramiento de Ferraiuoli “es parte del proceso natural de evaluar nombramientos en la Asamblea Legislativa”. Abundó que tomó la decisión luego de hablar con la nominada y tras comunicarse con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien fue una de las voces más críticas contra la designada.

“Hay algunos nominados que se aprueban, otros que no, y otros que se retiran. No es la primera, ni será la última vez. El que quiera hacer esas insinuaciones no conoce a Jenniffer González ni conoce que he estado invicta en todas y cada una de mis contiendas electorales”, dijo.

¿Puede explicar o precisar cómo fue el diálogo con Rivera Schatz como parte del retiro del nombramiento?, preguntó este medio.

“Yo marqué el teléfono; él contestó la llamada. Yo lo saludé. Él me saludó, y hablamos de esto y de otras cosas, así que (fue) una conversación normal que se da con el liderato legislativo”, respondió en tono de broma.

“No pretenderán que yo aquí dé detalles de las conversaciones que yo tengo con los presidentes de los cuerpos legislativos”, agregó.

Ferraiuoli permanecerá como directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, cargo que pagaba $168,000 bajo la administración de Pedro Pierluisi. Por ocupar la secretaría de Estado y la directoría del Distrito de Convenciones conjuntamente, ha devengado un salario mensual de $200,000, según había divulgado La Fortaleza.

“Se evaluará en su momento”, se limitó a decir González sobre si se revisará el salario de Ferraiuoli.

Mientras, dejó la puerta abierta para darle una tarea adicional a Ferraiuoli, quien ha laborado junto a ella por años y es su amiga personal. “Voy a seguir utilizando los recursos de la licenciada”, enfatizó. Rehusó precisar cuál sería el nuevo cargo u otras funcionas para la exnominada a Estado.

De paso, la gobernadora rechazó que vislumbre nombrar a la jefatura de Estado a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, como se ha ventilado públicamente.

Respondió con la frase “porque no” cuando se le cuestionó por qué la titular del DACO, quien lleva casi un mes en el puesto, no es opción para ocupar la secretaría de Estado.