La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves la nominación de Carmen Vega Fournier para sustituir a la contralora Yesmín Valdivieso en la dirección de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

La primera ejecutiva dijo en una conferencia de prensa en La Fortaleza, que Vega Fournier es abogada notaria, contadora pública autorizada y especialista en fraude. Saldrá de la presidencia del Banco de Desarrollo Económico.

La designación se hace a una semana de que Valdivieso se expresara en contra de una propuesta de la gobernadora para que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS, en inglés) pasara a manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

González Colón le respondió: “En el plan de gobierno, nosotros hablamos de un gobierno ágil y de un gobierno más pequeño. Así que, si la contralora quiere correr para senadora, representante, establecer política pública, pues puede así hacerlo. Sin embargo, no es quien dictamina esa política pública. Y ya nosotros hemos hablado que bajo este término, mientras yo sea gobernadora, cómo lo vamos a hacer. Y eso será un proyecto de ley que se radicará y la Legislatura lo evaluará. No lo evalúa la contralora a quien estoy buscando sustituir. Así que yo creo que uno tiene que tomar las acciones y opinar sobre los temas que le competen”.

El cargo de contralor es por 10 años.

La actual contralora cumplió su término para retirarse del cargo el 30 de junio de 2020. Desde entonces, se realizaron tres nombramientos sin que hayan podido ser confirmados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.

La contralora Yesmín Valdivieso. (Archivo / GFR Media) ( Archivo )

Valdivieso se ha mantenido a cargo de la Oficina del Contralor por los pasados cinco años en espera de un sustituto.

Para el periodo de las elecciones del 2024, la funcionaria dijo a Primera Hora que “yo no estoy atornillada. La única razón por la que sigo es porque la Constitución dice que hasta que el próximo contralor no haya tomado juramento, el contralor que esté, pues se queda. La Constitución lo que dice es: ‘Habrá un contralor por 10 años y hasta que el próximo contralor juramente a su cargo’”.

Entre los requisitos para ser contralor está que la persona tenga 30 años o más. La ley no exige que sean contador público autorizado, aunque históricamente estos profesionales han ocupado el cargo.