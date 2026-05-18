Gobernadora ofrecerá este jueves su Mensaje de Situación de Estado
Desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes.
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La gobernadora Jenniffer González Colón ofrecerá este próximo jueves, 21 de mayo de 2026, su Mensaje de Situación de Estado para el año fiscal 2026-2027 desde el Hemiciclo de la Cámara de Representantes.
La mandataria informó la fecha del mensaje mediante cartas enviadas a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, según indicó en un comunicado de prensa.
González Colón no adelantó los temas que tocará en el mensaje.
El mensaje se emitirá a las 5:00 de la tarde.