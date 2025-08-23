La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este sábado la designación de varios funcionarios para juntas o cuerpos rectores de entes públicos, incluyendo asesoría en base de fe y a taller de conservación de La Fortaleza.

Entre los nombres sometidos a consideración del Senado están José Manuel Aponte Flores, como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, así como Guillermo Paz López, miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino.

Otros nombramientos realizados que no necesitan el consejo y consentimiento del Senado y que comenzarían a ejercer sus funciones de manera inmediata son para entes adscritos a La Fortaleza. En este grupo se destaca la arquitecta Astrid Díaz, quien será coordinadora del Programa Escuela Taller: Arquitectura y Conservación de la Fortaleza, creada por orden ejecutiva

Entre sus funciones está “preservar y proteger el Palacio de Santa Catalina como símbolo invaluable de nuestra historia, y reconoce la importancia de promover la colaboración entre la academia, las agencias del Gobierno de Puerto Rico y expertos en diversas disciplinas para robustecer las capacidades de conservación y ofrecer a nuestra juventud experiencias formativas de alto impacto”, dice la orden.

Se indicó que el Programa Escuela Taller: Arquitectura y Conservación de La Fortaleza, adscrito a la Oficina de la Gobernadora de Puerto Rico, tiene el propósito de ofrecer experiencias educativas y de formación práctica a estudiantes de escuela superior y universitarios en las áreas de arquitectura, conservación y restauración de bienes patrimoniales. Estableciendo que la participación de estudiantes de escuela superior y universitarios en programas de conservación y restauración fomenta el desarrollo de destrezas técnicas especializadas, el rescate de oficios aplicados a la ornamentación arquitectónica, el intercambio interdisciplinario, la formación profesional y un profundo sentido de compromiso cívico hacia la protección del legado histórico y arquitectónico.

La coordinadora ejercerá las siguientes funciones, sin que se entienda como limitación a sus deberes y facultades: evaluar las solicitudes al Programa; supervisar las labores y los proyectos, y evaluar a los participantes; rendir informes a la Gobernadora al concluir cada edición; coordinar y facilitar talleres educativos, actividades de desarrollo profesional, así como otras iniciativas complementarias; identificar y gestionar fuentes de financiamiento para el Programa; diseñar, presentar y coordinar propuestas, así como establecer acuerdos colaborativos para sufragar los gastos operacionales del Programa; y coordinar la futura extensión del Programa.

Asimismo, se nombró al licenciado Juan M. Gaud Pacheco como asesor de la Gobernadora en Base de Fe.

Mientras, Narel W. Colón Torres fue designada como miembro de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; el licenciado Francisco J. Domenech Fernández, como miembro de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico, y el licenciado John A. Uphoff Figueroa, como miembro de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico.