La gobernadora Jenniffer González Colón participó un esfuerzo para desarrollar estrategias que fortalezcan la alfabetización infantil en Estados Unidos que fue organizado por el expresidente George W. Bush y la exprimera dama Laura Bush.

Se trató del Foro de Gobernadores sobre Lectura, que se realizó en Dallas, Texas.

Durante el foro, se abordaron temas como el rol de los gobernadores en promover la lectura, la alfabetización como motor económico y las prioridades federales en educación.

La gobernadora destacó que mejorar la lectura en Puerto Rico es clave para el desarrollo económico, la preparación laboral y la competitividad futura. También resaltó iniciativas de su administración, como Quiero mi Escuela e IDEA, enfocadas en modernizar el sistema educativo, reducir burocracia y estabilizar el personal docente.

“Para Puerto Rico, mejorar la lectura y la alfabetización no es simplemente una aspiración educativa; es esencial para la preparación laboral, el crecimiento económico y un futuro competitivo. La alfabetización es la puerta de entrada a las oportunidades. Desde que asumí el cargo en enero de este año, me he comprometido a fortalecer las escuelas y expandir la educación bilingüe para que los niños de Puerto Rico adquieran un dominio sólido del español y del inglés, habilidades que abren puertas a nivel nacional e internacional. Para nosotros, el bilingüismo es un activo estratégico”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

Thanks to president George W. Bush and Mrs. Laura Bush for inviting me to join other governors and former governors to discuss how we can lead efforts to improve literacy for our children. pic.twitter.com/wTkhS6OwRR — Jenniffer González (@Jenniffer) December 8, 2025

González Colón subrayó la importancia del bilingüismo como ventaja estratégica y llamó a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos.

“Los padres deben colaborar en este esfuerzo. Las familias merecen transparencia, rendición de cuentas y la libertad de participar en el aprendizaje de sus hijos. Las escuelas deben acoger a los padres, no tratarlos como si fueran ajenos. Reconstruir nuestra economía requiere una fuerza laboral cualificada, con sólidas habilidades de lectura, matemáticas y pensamiento crítico”, añadió la gobernadora.

El foro también reconoció los esfuerzos históricos de George W. Bush y Laura Bush en promover la alfabetización a través de políticas y programas nacionales.

A modo de ejemplo, se informó que Bush firmó la ley bipartista Que Ningún Niño Se Quede Atrás, para ampliar las oportunidades para todos los niños y brindarles la educación de calidad que merecen. Mientras, Laura Bush lideró esfuerzos para promover la alfabetización, misión que hoy día continúa a través de su organización Fundación Laura Bush para las Bibliotecas de Estados Unidos. La misma proporciona fondos a las escuelas más necesitadas para que puedan ampliar, actualizar y diversificar las colecciones de libros e impresos en sus bibliotecas con el objetivo de alentar a los estudiantes a desarrollar un amor por la lectura y el aprendizaje.