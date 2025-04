Arecibo. Sin abundar en las razones y en lo que constituye el quinto cambio en su equipo de gobierno en poco más de un mes, la gobernadora Jenniffer González confirmó este lunes el retiro del nombramiento de Antonio Ramos Guardiola como principal ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS).

“Vamos a hacer otra nominación”, dijo la mandataria, al cuestionársele, durante una conferencia de prensa, por qué decidió retirar el nombramiento, que estaba ante la consideración del Senado.

¿Qué pasó?, se le preguntó a González, quien repitió la misma respuesta.

Acto seguido, se le insistió en las razones para el cambio o si había sucedido algo con el nominado.

“Voy a hacer otra nominación que yo creo que puede ejecutar la función y las cosas que están incluidas en nuestra plataforma”, manifestó.

Ramos Guardiola había ocupado el mismo cargo bajo la administración de Pedro Pierluisi. Tras casi cuatro meses en la gobernación, González decidió retirar su nombramiento, casi simultáneamente con el de Verónica Ferraiuoli para la secretaría de Estado. La nominada no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado.

“Yo no tengo que descuartizar o vejar o lanzar ataques contra los funcionarios. En este momento, encontré a una persona que, para mí, tiene unas mejores cualidades para ocupar el cargo. Pero eso no significa que la persona que está yo tenga que hablar mal de ella, porque no tengo nada malo que hablar de la persona que está haciendo la función”, explicó.

Previamente y luego que el Senado colgara la designación de Natalia Del Valle Catoni como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la gobernadora optó por hacer cambios en su gabinete, y sacó de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico (Odsec) a Astrid Piñeiro y la nominó como procuradora de las Mujeres. En el DACO, entonces, ubicó a Valerie Rodríguez Erazo, que ahora se comenta podría ser considerada para la jefatura del Departamento de Estado, aunque la mandataria rechazó esas versiones. En la Odsec, colocó a Roberto Lefranc Fortuño.

Ahora, con el retiro de la designación de Ferraiouli como secretaria de Estado, la primera ejecutiva despidió a Fernando Sánchez como segundo al mando de esa agencia y, en su lugar, puso a Narel Colón, esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Adelantó que buscará un nuevo secretario de Estado, cuyo nombre no precisó.

En tanto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó, durante los trabajos de la sesión, que no tuvo nada que ver con la salida de Ramos Guardiola del puesto en PRITS, sino que fue completa discreción de la gobernadora, como ella misma confirmó.

“Me alegro que la gobernadora retirara el nombramiento (de Verónica Ferraiuoli). Retiró, además, el nombramiento del señor Antonio Ramos, de PRITS, nombramiento que quiero dejar consignado para récord que el Senado no pidió que retirara. Lo retiró la gobernadora por las razones que ella tenga, pero nadie en el Senado pidió que se retire ese nombramiento”, puntualizó el líder senatorial.

Se expresa presidente de Comisión senatorial de Ciencias y Tecnología

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Wilmer Reyes Berríos, agradeció el trabajo realizado por Ramos Guardiola y aseguró que seguirán trabajando en conjunto con PRITS

“Como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, quiero dejar claro que el retiro del nombramiento no afectará en absoluto los trabajos de nuestra Comisión ni la colaboración con PRITS. Agradezco la aportación de Antonio Ramos Guardiola y, sobre todo, reconozco la solidez y compromiso del equipo profesional que compone PRITS”, expresó Reyes berríos en declaraciones escritas.

“Tenemos plena confianza en la capacidad de ese grupo para seguir adelante con los proyectos en curso y continuar fortaleciendo el desarrollo tecnológico de Puerto Rico. Nuestro compromiso con PRITS y con la Gobernadora sigue firme, y trabajaremos de la mano para asegurar la continuidad y el éxito de esta agenda”, añadió.