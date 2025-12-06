La gobernadora Jenniffer González Colón y varios jefes de agencias se reunieron con el administrador de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Michael Martucci, para dar seguimiento a proyectos críticos de energía y agua.

Se informó en comunicado de prensa que el propósito fue fortalecer la colaboración con las agencias federales y acelerar la ejecución de proyectos críticos.

Durante la reunión, cuya fecha no se precisó, se abordaron los avances y necesidades de los proyectos de infraestructura relacionados con energía y agua, dos áreas esenciales para la resiliencia y desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

La gobernadora destacó que reducir la burocracia y agilizar procesos es un pilar central de su administración, y subrayó la importancia de mantener una comunicación directa y efectiva con las entidades federales responsables de apoyar estos esfuerzos.

“Para fortalecer y agilizar nuestros proyectos críticos, es fundamental contar con una relación sólida con las agencias federales. Agradezco la visita de Michael Martucci y su disponibilidad para continuar colaborando en iniciativas clave para el bienestar de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora este sábado.

A la reunión también asistieron funcionarios responsables de principales proyectos de infraestructura y coordinación federal. Estos son los secretarios de Salud, Víctor Ramos, y de Recursos Naturales, Waldemar Quiles; el Zar de Energía, Josué A. Colón; la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary C. Zapata Acosta; el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis R. González Delgado, así como el director de Asuntos Gubernamentales de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriel Bravo.

Se informó que la reunión forma parte de los esfuerzos continuos de la administración para impulsar proyectos esenciales que aseguren un sistema energético moderno y un servicio de agua confiable para todos los residentes.