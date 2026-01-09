Gobernadora visita el oeste y anuncia rampa para pescadores de Añasco
Además, concede fondos a Cabo Rojo para operar su transporte colectivo gratuito.
PUBLICIDAD
La gobernadora Jenniffer González Colón visitó este viernes la zona oeste para anunciar asignaciones de fondos para construir una nueva rampa para que los pescadores de Añasco y para darle continuidad al servicio de transporte colectivo gratuito en Cabo Rojo.
Aseguró que “ambas asignaciones son con el fin de promover el desarrollo económico, social y turístico de la zona”.
“Es mi prioridad adelantar proyectos que impacten directamente a la gente y por eso trabajamos mano a mano con los alcaldes para asignar los fondos necesarios para que las mejoras a la villa pesquera en Añasco sea finalmente una realidad y que más gente pueda continuar utilizando el sistema de transporte en Cabo Rojo. Mi compromiso con los pescadores y Añasco va desde que serví en el Congreso como comisionada residente donde estuve pendiente y dando seguimiento a la gestión de fondos federales que aseguramos y que el año pasado bajo mi administración finalmente se pudieron repartir”, expresó González Colón en comunicado de prensa.
Informó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) identificó partidas, a través de la Agencia de Financiamiento Municipal (Municipal Finance Agency o MFA, por sus siglas en inglés) para apoyar estos proyectos. En apenas tres meses, las gestiones rindieron resultados concretos de manera acelerada.
“Estas asignaciones fortalecen dos pilares esenciales: la actividad económica local y la calidad de vida de los residentes. Son inversiones que responden a necesidades reales y que aportan al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, expresó el secretario de la Gobernación.
Añasco recibirá $3.7 millones para rehabilitar la Villa Pesquera Tres Hermanos, afectada desde el paso del huracán María en el 2017.
Los fondos se usarán para el diseño, la construcción y la rehabilitación sustancial de las instalaciones de la Villa Pesquera Tres Hermanos.
“Esta asignación beneficia comunidades pesqueras como Añasco y cumple con nuestro compromiso con los pescadores y con un reclamo que llevaba años sin ser atendido. El proyecto impactará de manera directa a más de 450 pescadores comerciales con licencia activa y a más de 5,000 pescadores recreativos en la región, además de fortalecer torneos y actividades de pesca en la zona oeste”, expresó.
Mientras, Cabo Rojo recibirá $1.38 millones para asegurar continuidad de transporte colectivo gratuito
La gobernadora detalló que los fondos garantizarán la continuidad de su sistema de transporte colectivo gratuito, el cual beneficia a residentes y visitantes, particularmente jóvenes, adultos mayores y personas sin vehículo de motor.