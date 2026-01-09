La gobernadora Jenniffer González Colón visitó este viernes la zona oeste para anunciar asignaciones de fondos para construir una nueva rampa para que los pescadores de Añasco y para darle continuidad al servicio de transporte colectivo gratuito en Cabo Rojo.

Aseguró que “ambas asignaciones son con el fin de promover el desarrollo económico, social y turístico de la zona”.

“Es mi prioridad adelantar proyectos que impacten directamente a la gente y por eso trabajamos mano a mano con los alcaldes para asignar los fondos necesarios para que las mejoras a la villa pesquera en Añasco sea finalmente una realidad y que más gente pueda continuar utilizando el sistema de transporte en Cabo Rojo. Mi compromiso con los pescadores y Añasco va desde que serví en el Congreso como comisionada residente donde estuve pendiente y dando seguimiento a la gestión de fondos federales que aseguramos y que el año pasado bajo mi administración finalmente se pudieron repartir”, expresó González Colón en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Informó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) identificó partidas, a través de la Agencia de Financiamiento Municipal (Municipal Finance Agency o MFA, por sus siglas en inglés) para apoyar estos proyectos. En apenas tres meses, las gestiones rindieron resultados concretos de manera acelerada.

“Estas asignaciones fortalecen dos pilares esenciales: la actividad económica local y la calidad de vida de los residentes. Son inversiones que responden a necesidades reales y que aportan al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, expresó el secretario de la Gobernación.

Añasco recibirá $3.7 millones para rehabilitar la Villa Pesquera Tres Hermanos, afectada desde el paso del huracán María en el 2017.

Los fondos se usarán para el diseño, la construcción y la rehabilitación sustancial de las instalaciones de la Villa Pesquera Tres Hermanos.

“Esta asignación beneficia comunidades pesqueras como Añasco y cumple con nuestro compromiso con los pescadores y con un reclamo que llevaba años sin ser atendido. El proyecto impactará de manera directa a más de 450 pescadores comerciales con licencia activa y a más de 5,000 pescadores recreativos en la región, además de fortalecer torneos y actividades de pesca en la zona oeste”, expresó.

Mientras, Cabo Rojo recibirá $1.38 millones para asegurar continuidad de transporte colectivo gratuito

La gobernadora detalló que los fondos garantizarán la continuidad de su sistema de transporte colectivo gratuito, el cual beneficia a residentes y visitantes, particularmente jóvenes, adultos mayores y personas sin vehículo de motor.