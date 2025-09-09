El Departamento de Educación premiará a los estudiantes destacados académicamente en las pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) con un incentivo de $150 y también anunció becas para que estudiantes dotados puedan costear cursos en universidades públicas o privadas, informó este martes el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El dinero que se entregará beneficiará a sobre 10,900 estudiantes del sistema público de enseñanza, según se anunció el secretario en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Ramos Parés detalló que será la primera vez que se repartirá el incentivo de $150 para estudiantes que “tuvieron un desempeño sobresaliente en las pruebas CRECE y CRECE Alterna”.

En total, se beneficiarán 10,816 estudiantes, de los cuales 10,775 estudiantes del currículo regular y 61 del programa de Educación Especial.

“La entrega de este incentivo se va a estar haciendo a través de las propias escuelas, los directores escolares, así que estos estudiantes no tienen que hacer mayor trámite. Simplemente, ya fueron identificados, se comienza el proceso de realización de los cheques y sus escuelas y sus directores de escuelas estarían recibiendo y entregando este incentivo”, sostuvo el funcionario, al indicar que el proceso se realizará “en las próximas semanas”.

En cuanto a las becas a los estudiantes dotados, el número de estudiantes que podría beneficiarse será menor. Es que estos deben estar incluidos en el Registro de Estudiantes Dotados, en donde se confirma a través de sicólogos que sobresalen con un coeficiente intelectual de sobre 130. Además, sólo podrán solicitar aquellos estudiantes de escuela superior (noveno a undécimo grado), con promedio de 3.50 o más.

Ramos Parés indicó que, en la actualidad, hay 51 estudiantes dotados de escuelas públicas o privadas, de los cuales 31 está en escuela superior.

La beca, cuyo monto no se informó, se dará a los estudiantes dotados para que paguen cursos universitarios, a los que estén inscritos o en proceso de inscribirse para el próximo semestre. Tendrán para solicitar del 16 al 18 de septiembre en la Oficina de Promoción de la sede de la agencia, en Hato Rey.

“La beca pondera la totalidad de gastos de matrícula y podrá cubrir costos de libros, equipos o materiales relacionados con los cursos universitarios en los que se matriculan en instituciones públicas o privadas”, detalló el funcionario.

Explicó que los estudiantes no deben estar matriculados en cursos de matemática o ciencias, como comúnmente se piensa. Sostuvo que hay estudiantes interesados en filosofía, arte y otras materias creativas también podrían solicitar.

“Así que la beca tiene la intención de poder incentivar a estos estudiantes que cualifiquen, a estudiantes dotados que puedan adelantar cursos universitarios. Estamos hablando de lo que llamamos el ‘dual enrollment’. El Departamento paga la matrícula y los costos relacionados para incentivar estos estudios”, precisó.

Esta beca se creó a través de la Ley 145 del 2018, la cual ordenó a la agencia a establecer “una beca para que los estudiantes dotados o con alto potencial intelectual puedan tomar cursos a nivel universitario de mayor complejidad; y para otros fines relacionados”. Desde que se estableció se han otorgado 52 becas.