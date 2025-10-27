Ante el aviso emitido hoy por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que informó que la ayuda alimentaria federal no se distribuirá a partir del 1 de noviembre, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, destacó las acciones que el gobierno local ha tomado para garantizar la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Secretaría de la Gobernación, hemos trabajado continuamente con las agencias estatales para identificar recursos y asegurar la continuidad de ciertos servicios básicos y necesarios que presta el gobierno federal ante el cierre de operaciones, tal y como lo ha solicitado la gobernadora, Jenniffer González Colón, que se haga”, señaló Domenech en declaraciones escritas enviadas a la prensa.

En el comunicado, Domenech recordó que “en el caso del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) el Departamento de Agricultura Federal indicó el pasado viernes que, aunque cuenta aún con algunos fondos de contingencia, los mismos no están autorizados bajo ley para ser utilizados para los beneficios regulares y por lo tanto, no podrá distribuir fondos comenzando el 1ro de noviembre, afectando a más de 42 millones beneficiarios en la nación”.

A diferencia de los estados de Estados Unidos, Puerto Rico no recibe fondos del programa SNAP; los beneficios que se entregan a través del PAN provienen de un programa federal separado.

“El Gobierno de Puerto Rico ha anticipado y se ha venido preparando para ese impacto, como parte de los planes de trabajo que le ha pedido la gobernadora a todas las agencias ante el cierre del gobierno federal. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y la directora de PRFAA, Gabriela Boffelli, continúan en conversaciones con el Departamento de Agricultura federal para culminar la planificación de las opciones disponibles, inclusive el proveer la ayuda por medio de fondos estatales, como ya se había compartido en expresiones anteriores. Gracias a la eficiencia y buena administración de fondos por parte del Departamento de la Familia, ya se cuenta con recursos económicos para suplir la necesidad del PAN durante la primera semana de noviembre”, aseguró Domenech.