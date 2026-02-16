La invalidación, al menos por el momento, de los esfuerzos que llevaba a cabo el gobierno de Puerto Rico para lograr la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario), no detendrá ese empeño, según indicó el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jean Peña Payano.

El pasado viernes, se dio a conocer que el gobierno estadounidense de mayoría republicana había dejado la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP fuera del proyecto de lo que sería la nueva ley que se conoce popularmente como el “Farm Bill”. Esa exclusión habría tenido su fundamento en gran medida en el elevado costo que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) le fijó a la transición.

PUBLICIDAD

En respuesta a preguntas de la prensa durante la comparecencia Asunto Semanal, Peña lamentó lo ocurrido en Washington, explicando que “toda legislación en el Congreso se hace a través de lo que llaman un ‘score’ (puntuación). Eso lo hace la oficina del Congressional Budget Office (CBO), el equivalente a la oficina de OPAL (Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) en Puerto Rico. Y parte de esas negociaciones, no vamos a decir que es que quedó totalmente excluido, simplemente, que hay unas discrepancias respecto a cuánto sería el costo. El estimado que se tiene es que el proyecto para poder implementarlo en 10 años se estima en $650 millones”.

El secretario subrayó que esa transición es importante para la Isla, porque “permitiría que sobre 250,000 contribuyentes puedan tener la oportunidad que, dependiendo la cantidad que se apruebe, unos ‘brackets’ (escalas) que pudiera establecer el Congreso, le va a permitir recibir la ayuda de asistencia nutricional a la misma vez que va a poder trabajar”.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, achacó la decisión de excluir la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP, al alto costo que fijó la Oficina de Presupuesto del Congreso. ( alexis.cedeno )

“Así que eso abonaría sobre 250,000 contribuyentes adicionales”, sostuvo Peña, aunque aclarando que esa cifra “podría variar”.

Agregó que la transición “es más importante porque Puerto Rico, por su condición política, no es parte de este programa”, pese a que “todos los demás estados lo tienen”.

“Y nosotros creemos que esto es un asunto de justicia social. Incluso, desde cuatrienios anteriores es de los asuntos que se han estado trabajando de manera bipartita, e incluso a nivel de Puerto Rico y a nivel del Congreso. Ha habido esfuerzos también del sector privado. Y estoy seguro que van a continuar estas conversaciones”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a continuar trabajando para que dentro de este proyecto (se incluya), que no fue el único el tema de la transición de NAP to SNAP (PAN a SNAP), sobre otros 20 tipos de medidas y asuntos no se incorporaron en este ‘Farm Bill’”, insistió el funcionario.

Lo tildan de fracaso

Entretanto, el Partido Popular Democrático (PPD) calificó de fracaso la gestión de la gobernadora Jenniffer González y su equipo en lo que respecta a la transición del PAN al SNAP.

En una comunicación escrita, el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, recordó que “la gobernadora Jenniffer González es republicana” y sostuvo que “tanto ella como su equipo de trabajo fracasaron en coordinar esfuerzos con la actual mayoría republicana para incluir el SNAP para Puerto Rico en el Farm Bill”.

Añadió que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), al que pertenece la gobernadora y “cuyos miembros actualmente están afiliados al Partido Republicano de Puerto Rico, así como la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington (PRFAA, en inglés), fueron incapaces de lograr que su propio partido coordinara esfuerzos legislativos para combatir el hambre en Puerto Rico”.

“El pueblo de Puerto Rico puede confiar en que nuestro comisionado (residente en Washington, Pablo José Hernández) junto a las delegaciones demócratas (en Cámara y Senado) agotarán todos los recursos a su alcance para hacerles justicia a los puertorriqueños”, afirmó Calderón.