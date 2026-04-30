La administración Trump está apelando la orden de un juez mientras intenta recortar el número de vacunas recomendadas para cada niño en Estados Unidos.

La apelación presentada el miércoles fue una respuesta tardía a una orden judicial del 16 de marzo que bloqueó la decisión del secretario de Salud del presidente Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr, de poner fin a amplias recomendaciones para que todos los niños sean vacunados contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el RSV, un virus respiratorio.

La orden del juez de distrito Brian Murphy también detuvo una reunión de un comité asesor sobre vacunas nombrado por Kennedy.

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La suspensión continúa mientras se examina el recurso.

La solicitud del gobierno, de una sola frase, no explicaba por qué debía levantarse el bloqueo. Las autoridades sanitarias estadounidenses no hicieron comentarios inmediatos sobre el recurso ni respondieron a la pregunta de por qué habían esperado seis semanas para presentarlo.

La apelación es el último avance en una demanda presentada en julio por la Academia Americana de Pediatría y algunos otros grupos médicos. La demanda ante el tribunal federal de Boston se centraba originalmente en la decisión de Kennedy de dejar de recomendar la vacunación con COVID-19 para la mayoría de los niños y mujeres embarazadas.

La demanda se actualizó cuando Kennedy tomó más medidas que alarmaron a las sociedades médicas, lo que hizo que los demandantes pidieran a Murphy que también tomara medidas para abordar esos cambios de política.

Por ejemplo, los demandantes modificaron la demanda para detener la reducción del calendario nacional de vacunación infantil. También pidieron al tribunal que examinara las acciones de Kennedy en relación con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los funcionarios de salud pública sobre qué vacunas recomendar a médicos y pacientes.

Kennedy, uno de los principales activistas antivacunas antes de convertirse en el máximo responsable sanitario del país, despidió el año pasado a todo el panel de 17 miembros y lo sustituyó por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

Murphy, que fue propuesto para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden, dijo que la reconstitución de la ACIP por Kennedy probablemente violaba la ley federal. El juez ordenó suspender los nombramientos y todas las decisiones tomadas por el comité reformulado.

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A principios de este mes, la administración republicana actualizó los estatutos del comité para ampliar las cualificaciones de los miembros del panel de forma que permitiera la inclusión de aliados de Kennedy. Esa medida no resolvió el desafío legal, según Richard Hughes IV, un abogado que representa al grupo de pediatría.

Hughes declaró esta semana que le decepcionaba que el gobierno decidiera apelar, pero afirmó que esperaba prevalecer. Prometió poner fin a la “destrucción constante de la política de vacunas y la salud pública” de Kennedy.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.