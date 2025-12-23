El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, expresó este martes durante la conferencia de prensa En Récord, que no le consta que el Gobierno haya recibido alguna notificación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre su anunciada intención de intervenir en el pleito entablado por el Gobierno contra LUMA Energy.

Sin embargo, se mostró confiado en que, independientemente de cómo proceda la JSF, la jueza federal Laura Taylor Swain, que dirige todos los procesos de quiebra de Puerto Rico, decida otra vez en favor del Gobierno y contra la JSF, como hizo recientemente.

“Este esfuerzo (de la JSF) sabemos que salió recientemente en los medios noticiosos. Y naturalmente responde a algo que ya ellos intentaron hacer, que también pidieron lo mismo en el caso que se decidió el pasado viernes. Es lamentable que la JSF se ponga del lado de LUMA luego de que el Gobierno de Puerto Rico ha estado del lado de la gente. Y sabemos que ellos tienen sus argumentos. No nos sorprende tampoco, dada la imposición colonial que representa la JSF en Puerto Rico. Decidieron irse al lado de LUMA, y naturalmente, al igual que lo hicieron en el pleito del verano, la jueza Taylor Swain nos dio la razón, y no tenemos ninguna duda que con el esfuerzo que está haciendo la gobernadora Jenniffer González, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech y todo el equipo que está trabajando en este asunto, nos van a volver a dar la razón”, comentó Peña Payano.

El funcionario sostuvo que no le constaba “de propio y personal conocimiento” si el Gobierno, o su equipo legal, había recibido alguna notificación de parte de la JSF con respecto a este asunto.

Aunque no respondió directamente a la pregunta de si el Gobierno había consultado con la JSF antes de entablar el pleito contra LUMA, indicó que actuaban amparados en el voto que les había dado el pueblo en las elecciones.

“Es una evaluación que hace el Gobierno de Puerto Rico para proteger al pueblo de Puerto Rico. La gobernadora fue consistente, nosotros tenemos el aval del pueblo que fue mediante las urnas libre y voluntariamente. Nosotros tenemos que entablar la estrategia jurídica y legal que sea en pro de la gente. Y la Junta en más de una ocasión se han equivocado y han estado cortándonos las pensiones, cortándonos otros servicios que tanto los miembros del gabinete como la ciudadanía se ven afectados. Y la gobernadora y el equipo legal fue de frente, y vamos a volver a hacerlo, más allá de que la Junta esté a favor o no con nosotros”, sostuvo el secretario.

“Yo no soy parte del equipo legal, no puedo decir de propio y personal conocimiento si se consultó o no. Lo que sí es evidente es que LUMA y la Junta no están del lado del pueblo”, agregó.

Por último, se mostró y confiado en la estrategia del Gobierno y sostuvo que “para nada nos preocupa” la acción que pueda tomar la JSF, “porque hicieron lo mismo en el caso del verano, y la jueza Taylor Swain le dio la razón al Gobierno de Puerto Rico. Es el caso que se decidió el viernes, que la jueza Laura Taylor Swain estimó seis puntos principales que básicamente resumen los argumentos que el pueblo de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico argumentó en los dos casos posteriores, entre ellos que el asunto de la Ley PROMESA no era suficiente y que tenía que verse este pleito en el foro estatal”.

“Así que, repito, el tiempo nos dio la razón. Ellos lo hicieron ya en verano. No nos toma por sorpresa y nosotros, mientras sea de estar del lado del pueblo, vamos a continuar”, añadió.

El secretario fue enfático en la postura del Gobierno contra LUMA, y aseguró que “si hay que radicar otro pleito, lo haremos nuevamente, porque LUMA se va a ir de Puerto Rico”.

“Ellos (LUMA), y lo he dicho consistentemente, mientras tuvieron la opción estos cuatro o cinco años de estar del lado del pueblo, de hacer una buena administración, de hacer un uso responsable de fondos públicos, LUMA decidió gastar en hoteles lujosos con fondos públicos, ser una piedra en el camino con fondos públicos tratando de interponer su criterio en los tribunales. Ellos pudieron haber escogido otro camino. Nosotros escogimos la voluntad del pueblo libre y voluntariamente en las urnas, y la vamos a defender. Y también contamos con la Asamblea Legislativa que nos ha dado la mano”, afirmó.

Peña Payano, además, indicó que, de ganar el caso el Gobierno, se estaría evaluando si se le exige devolución de dinero a LUMA.

“Creo que es parte de las consideraciones que tiene que hacer el tribunal. Hay mucho camino por andar aún, pero lo que no vamos a hacer es rendirnos. Eso ha sido una prioridad del programa de gobierno, sacar a LUMA, y nosotros no vamos a salir de esto. Ellos (LUMA) han alegado y han decidido litigar esto en la televisión y en los medios, diciendo que esto es un asunto politiquero. Una jueza no nombrada por Jenniffer González Colón nos dio la razón, y estamos seguros que la vamos a volver a tener”, afirmó.

Cuestionado sobre si, ante tanta tensión con la empresa a cargo de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, no temía alguna acción que resultara en problemas con el servicio durante los días de Navidad y fin de año, sostuvo que “el pueblo tiene que adjudicar eso”.

“Ellos (LUMA) fueron los que intentaron, no la gobernadora Jenniffer González Colón, ellos intentaron amenazarnos, amedrentarnos con el tema de la vegetación, nuevamente nos dieron la razón. Y quedaría en su responsabilidad, vuelvo, en qué lado de la historia LUMA quiere estar, en ser los que van a seguir cortando el servicio eléctrico a adultos mayores, a hospitales, a empresarios, sobre todo en épocas festivas y días festivos, o si van a continuar dando el servicio que tienen que dar contractualmente”, expresó el secretario.