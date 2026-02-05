¿Eres joven, tienes talento, pero no cuentas con los fondos para educarte y sobresalir en el mundo artístico?

Una alternativa fue lanzada este jueves por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) para promover que jóvenes de entre 16 a 29 años, que residan en comunidades especiales o que demuestren que viven en hogares de bajo o medianos ingresos, puedan viajar a Londres y a París para tomar cursos especializados de actuación y pasarela, respectivamente.

En total, se escogerán a 20 jóvenes. Unos 15 que viajarían a Londres, Inglaterra, a estudiar actuación y otros cinco a París, Francia, para enfocarse en la pasarela. Los talleres tendrán una duración de una semana y se realizarán en el mes de abril en la famosa Royal Shakespeare Company.

Según informó la directora de ODSEC, Keren Riquelme, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, la selección de los jóvenes se hará en una audición que será producida por Soraya Sánchez, quien recientemente estuvo a cargo del programa Objetivo Fama. Esta audición será el sábado, 28 de febrero en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en el Viejo San Juan.

Más allá de talento, los jóvenes tienen que cumplir con los rangos que sigue la agencia para clasificar a las personas de bajo escasos recursos. A modo de ejemplo, Rikelme expuso que aplicarían jóvenes cuyas familias reciben el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o que residen con un adulto mayor con ingresos del Seguro Social. No pueden vivir en un residencial público, deben hablar inglés y tener su pasaporte al día para poder realizar el viaje.

La agencia cubrirá la semana educativa en Europa, hospedaje, alimentos, algunas visitas turísticas y los pasajes, lo cual está valorado en sobre $50,000 por persona.

La idea de este proyecto, llamado Jóvenes en Escena y Pasarela de ODSEC, es, “además de darle una oportunidad de exposición de trabajo a estos jóvenes, también le da una exposición para ver otras partes del mundo y sacarnos un poco del del insularismo que, a veces, sucede en Puerto Rico y podamos ver cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo”, dijo el secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

Lo que se buscará en estas audiciones no es sólo talento. Son jóvenes que tengan un “proyecto de vida” y que puedan regresar a Puerto Rico a devolver lo aprendido en talleres por las comunidades especiales, en una obra de teatro que se montará y en un minidocumental que producirá Sánchez.

“Vamos a buscar liderato juvenil y ellos tienen que demostrar, no solamente a través de su audición con el lema ‘Mi Proyecto de Vida’, también ellos tienen que demostrar cómo este entrenamiento que ellos van a tener se va a convertir en mentoría, porque tienen que devolverlo a las comunidades. Cuando ellos regresen de Londres y de París, ellos tienen no sólo que montar un paso de teatro y mentoría para otros jóvenes, sino que tienen que en su comunidad devolver lo aprendido”, afirmó Rikelme.

Las reglas de la audición están disponibles en la página jovenesenescena.com. Los requisitos para audicionar para actuación incluyen realizar un monólogo de tres minutos del tema “Mi proyecto de Vida”. Aquellos que prefieran la pasarela, deberán escribir un ensayo de, al menos, dos páginas en donde expongan la razón por la que deben ser escogidos para el viaje. Si es menor de edad debe ir acompañado de un adulto, presentar su notas si es estudiantes, y llevar una carta de recomendación que denote su buena conducta y el liderato.

Todo el proyecto será dirigido por el cineasta Antonio Morales, quien ha llevado a otros grupos a tomar talleres en otros países. Se mencionó que recientemente llevó a residentes del municipio de San Juan a unos talleres en España.

“Estoy muy agradecido por esta alianza que estamos creando, junto al gobierno de Puerto Rico, para brindarle a la juventud las mismas oportunidades que en mi caso a mí se me presentaron. Yo vengo directamente del (residencial público, Luis) Lloréns Torres, soy nacido y criado. Las artes salvaron mi vida y fue, precisamente, una oportunidad de un campamento artístico internacional, cuando yo era adolescente, que me hizo dar cuenta de que hay un mundo más allá de nuestro hermoso 100x35”, comentó Morales.

En este caso, los jóvenes de residenciales públicos no podrán participar ya que la Administración de Vivienda Pública realizará un programa similar para llevar a jóvenes a México, se informó.