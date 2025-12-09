A partir de enero, los boricuas que devenguen entre $54,000 a $101,000, dependiendo la composición de su hogar, podrían recibir entre $45,000 a $60,000 en asistencia para el pronto y gastos de cierre durante la compra de su hogar.

La ayuda, que comenzará a darse en enero próximo, la anunció el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez, durante una conferencia de prensa realizada en la Fortaleza.

Según explicó, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), aprobó una asignación de $100 millones de fondos provenientes del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) para otorgar este beneficio, llamado “Pronto pa’ tu casa”.

El augurio es que se beneficien alrededor de 2,600 familias.

“Este programa, al igual que el programa de Asistencia Directa al Comprador, conocido como HBA, proveerá asistencia para pronto y gastos de cierre en una transacción hipotecaria”, explicó el funcionario.

Detalló que una persona sola que devengue $54,000, una familia de dos personas que generen en ingresos de hasta $59,000, tres con ingreso de $64,000 y hasta una familia de hasta ocho integrantes en que haya un ingreso de $101,000 podrían solicitar este beneficio para la compra del hogar.

“Ese es el límite máximo, porque este programa se divide en dos renglones, lo que es ingresos bajos y moderados y necesidad urgente”, comentó Álvarez.

Aquellos que se puedan beneficiar del programa, recibirán como mínimo una aportación de $45,000. Pero, hay otros aspectos evaluados que pudiesen llevar esa cantidad a aumentar.

El funcionario explicó que, “si eres familia de ingresos bajos y moderados, se te extiende hasta $55,000, o sea $10,000 adicionales si eres personal, si eres personal de recuperación esencial, (como policía, bomberos y enfermeros) y adicional se le asigna $5,000 si la propiedad está ubicada en un casco urbano. El promedio de asistencia que entendemos que podemos estar impactando, que se puede estar desembolsando, debe estar alrededor de los $45,000, que es el promedio de asistencia que se ha otorgado a través del programa de Asistencia Directa del Comprador”.

Los detalles de cómo se podrán solicitar estos fondos desde enero próximo todavía no están disponibles.