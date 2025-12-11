La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció junto al alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, un acuerdo interagencial que permitirá agilizar la reconstrucción y rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera, mediante la delegación al Municipio de San Juan de la gerencia del proyecto y el uso de fondos federales asignados por ;a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias )(FEMA) y el Servicio de Parques Nacionales.

El acuerdo, firmado con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, y el director ejecutivo del COR3, Eduardo Soria Rivera, permitirá encaminar la recuperación de uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la capital.

González Colón recordó que esta iniciativa se desprende de la Resolución Conjunta Número 3, firmada el 1 de abril de 2025, que pospone la transferencia de titularidad del parque al Municipio hasta que concluyan las obras de reconstrucción.

Como parte del proceso, el DRNA otorgará una Escritura de Usufructo con las disposiciones necesarias para viabilizar el eventual traspaso una vez completen los trabajos requeridos.

“Queremos potenciar aún más nuestro turismo, mientras mantenemos nuestra responsabilidad con el buen uso de los fondos federales”, expresó la gobernadora.

La fecha exacta en que culminarían las mejoras no fue detallada.

El acuerdo, no obstante, también asigna al Municipio la responsabilidad del mantenimiento general del parque, incluyendo limpieza, recogido y disposición de basura, fumigación y otros servicios esenciales para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. La vigencia de estos acuerdos se extenderá hasta diciembre de 2028, periodo en el que se proyecta avanzar significativamente la recuperación de las 27 cuerdas que componen el parque histórico.

El alcalde Romero agradeció las gestiones de la gobernadora para lograr este acuerdo, señalando: “Gracias de una manera particular porque yo conozco bien al gobierno y estamos aquí gracias a usted”. Añadió que el Parque Luis Muñoz Rivera “es parte del patrimonio edificado de la ciudad capital, por ende, de Puerto Rico”, y destacó la importancia de tenerlo en condiciones óptimas de cara al centenario del inicio de su construcción en 2026 y a su aniversario número cien de inauguración en 2032. Con esta colaboración, se impulsa la revitalización de los espacios recreativos y el fortalecimiento del desarrollo turístico en la isla.