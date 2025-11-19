El Departamento de Justicia creó una Unidad Especializada de Maltrato a Adultos Mayores, la cual estará enfocada en atender y brindar servicio a esta población de manera sensible y ágil a través de las 13 fiscalías, anunció este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón.

La unidad será dirigida por la fiscal Vanessa Birriel Figueroa, indicó la primera ejecutiva en una conferencia de prensa realizada en la sede de la agencia, en Hato Rey.

Informó que esta iniciativa surge ante un aumento en crímenes en los que los adultos mayores son víctimas, especialmente en casos de explotación financiera, maltrato y negligencia.

PUBLICIDAD

“Nosotros no lo vamos a dejar pasar”, aseguró.

Para la protección de los adultos mayores, Justicia ha designado a un grupo de fiscales a atender los casos que involucren adultos mayores. Dominan las mujeres y solo dos fiscales hombres han sido designados a la nueva unidad.

La gobernadora aseguró que los casos no serán dejado a un lado, aún cuando la víctima no desee colaborar. Mientras, dejó claro que la directriz es que “toda querella que involucre a adultos mayores debe atenderse con eficiencia y sensibilidad, dentro de las primeras 24 horas de ser radicadas”.

Además, la funcionaria dijo que se le prestará ayuda al adulto mayor por ser una víctima. Incluye transportación, referidos a agencias y acompañamiento en el proceso judicial.

Hasta el 17 de noviembre de este año, en la Isla se han reportado 814 casos en los que los adultos mayores han sido víctimas, cuando el pasado año ocurrieron unos 600.

De los casos reportados este año, 611 están relacionados a maltrato a personas de edad avanzado. Se han logrado 246 convicciones y 20 absoluciones.

Los otros casos son 180 por maltrato mediante amenaza, siete de negligencia en el cuidado de adultos mayores y 15 casos de explotación financiera.

“Nos comprometemos en transformar el gobierno en uno que entiende y atienda las necesidades de los adultos mayores, esto incluye la protección legal y asegurar sus derechos, y lo estamos cumpliendo. La creación de esta unidad es parte de esa transformación en donde nuestra política pública es una cero tolerancia al maltrato contra esta población, enfocada en la protección de los adultos mayores contra la explotación financiera, así como la promoción del envejecimiento saludable y la calidad de vida de esta población”, manifesto González Colón.

El Departamento de Justicia también tiene disponible una línea de orientación a las víctimas de delito. Se puede comunicar al 787-721-2900.