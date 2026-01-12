El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés aseguró que el regreso a clases en este segundo semestre transcurrió “con mucha normalidad”.

El secretario aseguró que durante el día mantuvo comunicación con las siete regiones educativas y “no he recibido incidencias”.

“Hasta el momento, todo con normalidad, como se esperaba. Como de costumbre, como cualquier día en el sistema”, reiteró.

Sí reconoció que, tal como había indicado previamente, quedaban tres escuelas funcionando con generador, dos de las cuales esperaban poder reconectarlas al sistema eléctrico “entre hoy por la tarde y mañana”. La única que seguiría operando con generador sería la escuela Ignacio Miranda, en Vega Alta, donde están a la espera de unas piezas para poder arreglarla.

“En términos de necesidades de las escuelas, los mismos maestros y las facultades reconocen tener materiales, estar supercontentos con todo lo que se ha avanzado en términos administrativos en el sistema. Así que yo creo que ha sido un regreso de clases exitoso”, agregó.

Reconoció que, a medida que vayan pasando los días probablemente surgirían algunas necesidades a atenderse, pues “hablamos de 3,000 edificios que administra el Departamento a través de todas las escuelas, y además hablamos de 41,000 empleados, una plantilla sumamente alta”.

Asimismo, mencionó que el DE ya trabaja en la reparación de canchas.

En cuanto a plazas de maestros por llenar, sostuvo que solo habían quedado por llenar “poco más de 50 plazas de reclutamiento especial a nivel Isla”, que en cada escuela se atenderían con “su plan B de organización escolar, y el programa de maestros sustitutos. Se ha dado énfasis a que lo activen, que cada escuela lo active, documente en sistema su necesidad y el sistema hace el llamado a los recursos que tiene disponible ese municipio, para que le pueda llegar el recurso a la escuela”.

“Los recursos están a nivel de comedores escolares, a nivel de apoyo y a nivel de maestros”, insistió.

“Persisten situaciones”, dicen los maestros

No obstante, dos de las organizaciones sindicales magisteriales indicaron que, si bien hay mejoría en las escuelas de cara al regreso a clases en comparación con el pasado, particularmente en asunto como la pintura y sellado de techos, así como en el suministro de materiales escolares, todavía persisten situaciones, tales como problemas con el suministro de agua, que consideran deben atenderse con urgencia ante el alza en casos de influenza.

Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros, enumeró una lista de varias escuelas con problemas de falta de agua potable y para uso en los baños, en sus canchas deportivas que no pueden usarse, con aires acondicionados que no se pueden usar porque no tienen la capacidad energética para poder usarlos, problemas de comején, falta de acceso a internet, entre otras. Indicó que en los próximos días publicarían una lista detallada de todos los problemas que han detectado.

“En la escuela Manuel Elzaburu de San Juan están sin agua potable. Y no puedes estar en una escuela sin agua potable”, denunció la líder sindical.

De manera similar, Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros, mencionó situaciones con el suministro de agua potable y con las cisternas en varios planteles que no se les está dando mantenimiento o no están funcionales.

“Hasta la tarde, ha transcurrido el primer día sin ningún incidente que podamos señalar”, indicó Bonilla.

No obstante, denunció que “es inadmisible” que todavía haya escuelas en el área sur en reconstrucción”, y reclamó que esas comunidades fueran atendidas cuanto antes.