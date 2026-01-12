Una iniciativa mediante la cual se utilizarán fondos federales para rembolsar todos los servicios de salud que se ofrecen en las escuelas públicas, a través del programa Medicaid o del programa conocido como CHIP (Programa de Seguro de Salud para la Niñez), se pondrá en vigor este semestre escolar en Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González explicó que el programa, que se administrará a través de la Administración de Seguros de Salud (ASES), el Departamento de Salud (DS) y el Departamento de Educación (DE), permitirá utilizar unos fondos que Puerto Rico recibe cada año y que regularmente se tenían que devolver por falta de uso.

Según indicó, se devolvían entre 50 y 250 millones de dólares todos los años, que ahora se estarán usando para pagar por un sinnúmero de servicios de salud que antes se cubrían con fondos estatales.

Detalló que esa iniciativa permitirá usar esos fondos para cubrir “terapia física, terapia ocupacional, patología del habla, servicios de salud mental”, entre otros.

Sostuvo que, inicialmente, en este semestre, se pondrá en vigor un plan piloto en las 101 escuelas conocidas como Siglo XXI, por ser las que están en mejores condiciones. Para el próximo semestre esperan expandirlo a las demás escuelas.

La medida, según indicó, no implica más procesos burocráticos, debido a que la mayoría de los proveedores de servicios en las escuelas son los mismos que sirven a través del

González exhortó a madres, padres y tutores de los niños en esas escuelas Siglo XXI a participar de la orientación que se estará ofreciendo en esas escuelas este próximo viernes, para que puedan conocer si se pueden beneficiar de la iniciativa.

Dijo, además, que se estima un impacto de unos $10 millones para este semestre, y otros $140 millones para el siguiente cuando se expanda la iniciativa a más escuelas.

Explicó que muchos niños cualifican para el programa de Medicaid, por los bajos ingresos que reporta su familia, pero que muchos otros que no cualifican para Medicaid sí podrían también beneficiarse a través del programa CHIP, cuyos requisitos permiten ingresos mayores.

La gobernadora hizo el anuncio durante una visita a la escuela Marta Vélez de Fajardo, en Bayamón, en la que resaltó que el regreso a clases transcurría sin reportes de incidentes, al tiempo que agradeció la labor del magisterio y demás personal en las escuelas y en el Departamento de Educación. De paso, aprovechó para resaltar una serie de logros, como la suma de otras 15 escuelas bilingües, para un total de 85, entre ellas la que era objeto de su visita.