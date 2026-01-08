El nuevo semestre escolar en las escuelas públicas arrancará con más acceso de los padres a conocer cómo sus hijos están en el progreso educativo, a través de una aplicación.

Además, se identificó cuatro escuelas con percances en la planta física, así como la renuncia o retiro de 120 maestros que buscan sustituirse antes del próximo lunes, cuando los estudiantes deben regresar al salón de clases, resumió secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pares, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Sobre el acceso al progreso educativo, el titular informó que mañana, viernes, cuando los padres o tutores tienen que acudir a las escuelas a buscar las notas del primer semestre escolar, se les entregará una contraseña por cada niño para que entre a un portal cibernético en el que tendrá las calificaciones y las asistencias a clase “en vivo”. Este portal se llama Power DE y puede ser accedido mediante aplicación móvil o en una computadora.

“Mañana, 9 de enero, papá, mamá o encargado debe darse cita a lo que es ese contacto con los maestros que impactan a su hijo”, detalló el secretario.

De inmediato, anunció que “hemos apostado a seguir fortaleciendo lo que es el uso de programas, de sistemas, que nos permitan tener un contacto directo con los maestros, con los directores y en este caso con la ciudadanía. Así que a partir de mañana, se va a estar lanzando en el Departamento de Educación el portal de padres para, valga la redundancia, para que papá y mamá estén más conectados con la escuela en temas de calificaciones, en temas de asistencia en vivo, conocer si su hijo está asistiendo a la clase, si está en la escuela, cuáles son las notas de las pruebas que se van dando a medida que va cruzando el semestre. Pero, igualmente recibir notificaciones e información directa por parte de la escuela a través de este portal”.

El secretario informó que crear esta aplicación no le costó dinero a la agencia, pues se realizó dentro de los sistemas electrónicos que ya tenían disponibles dentro de las escuelas, el cual lleva el nombre de Sistema de Información Estudiantil.

En el pasado, la información del estudiante era guardada por el maestro en este sistema para uso interno. El cambio es que ahora se le dará acceso a los padres.

Según explicó el secretario de Educación, “los padres en el día de mañana van a estar recibiendo por parte de los directores escolares una codificación, que es lo que les va a permitir entrar. Esa codificación la van a utilizar una primera vez para poder entrar al portal y poder accesar el récord electrónico de su hijo. Por cada hijo, van a recibir una contraseña particular que luego se modifica y luego estos perfiles de estudiantes se atan. Así que no es que hay que entrar al portal por cada uno. El que tiene tres no tiene que ir particularmente a hacer tres entradas, sino que una vez entre y accese el perfil de su estudiante, de su hijo, los va a tener consolidados en un solo perfil, en un solo programa. Queremos, verdad, utilizar la modernidad. Sabemos que muchos de nuestros padres igualmente trabajan, pero eso no quita ese sentido de responsabilidad de mantenerse conectados con la escuela”.

Detalló que diariamente los maestros tienen que introducir la asistencia de los estudiantes para que conste en el récord. Mientras, indicó que existen unos protocolos para que se registren las notas que cada estudiante obtuvo en los exámenes. Dijo que la notificación de las notas debe ser recibida por el padre “en un periodo corto”.

“La idea es que el papá pueda estar sintonizado en vivo. Si hay un fracaso, pues poderlo atender, verdad, de manera remedial. No esperar a que el muchacho fracase. Si hay un patrón de ausentismo en la escuela, pues igualmente que podamos atenderlo. (Son) banderas que nos levantan que algo está pasando en la vida de ese joven y que lo podemos perder en la escuela”, manifestó Ramos Parés.

Aun cuando el secretario ha insistido que las escuelas están “listas” para el retorno a clases, informó que trabajan en cuatro escuelas por problemas en su planta física, principalmente en la conexión al servicio eléctrico. También reveló que 65 maestros renunciaron y otros 55 se retiraron durante este periodo Navideño, por lo que están inmersos en un proceso de reclutamiento para lograr tener a estos educadores listos para iniciar las clases el lunes.

Las escuelas en las que la Autoridad de Edificios Públicos o la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) trabaja para tener listas para el lunes incluye la Ignacio Morales, en Vega Alta. Ramos Parés aceptó que, “por la complejidad del problema” eléctrico que enfrenta, las clases comenzarán el lunes conectados a un generador eléctrico.

Otra escuela afectada por problemas eléctricos es la Inés María Mendoza, en Caguas. Mientras, en la escuela José Padín, en Corozal, atienden un problema con las abejas y fluctuaciones de voltaje, así como en la escuela Arturo Morales Carrión, en San Juan, atienden un problema con los aires acondicionados.

El secretario dijo que estos percances deben estar resueltos para el lunes, cuando los estudiantes regresen a clases.

Además, informó que también tenían percances eléctricos en las escuelas Luz América Calderón Birriel de Carolina y la Ileana de Gracia de Vega Alta. Sin embargo, fueron resueltos en la mañana de este jueves.

En cuanto a las 120 bajas de maestros, indicó que la agencia se encuentra en un reclutamiento activo para lograr tener el personal listo para el regreso a clases. Señaló que si no logran llenar las plazas, tendrían disponibles a maestros sustitutos.

“Esto es un por ciento ínfimo de más de 24,000 maestros que tiene el sistema. Estamos hablando de poco más de 120 plazas, que actualmente están en ese proceso de nombramiento”, puntualizó.