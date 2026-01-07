“Pronosticamos que vamos a tener un buen inicio escolar nuevamente”.

Este es el augurio que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón ante el inicio del segundo semestre escolar para las escuelas públicas del país.

Según afirmó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, la agencia está “lista” para que mañana, jueves, los maestros regresen a los planteles escolares.

El calendario escolar tiene proyectado que el viernes los padres, madres y tutores de los alumnos acudan a las escuelas a recibir las notas del primer semestre escolar y a dialogar con los maestros. Mientras, será el lunes cuando los estudiantes tendrán que retornar de las vacaciones de Navidad al salón de clases.

Ramos Parés explicó, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que para este retorno a clases se habían preparado desde diciembre pasado.

“Nuestros directores de escuelas ya tuvieron sus primeras reuniones este pasado lunes, víspera de Reyes. Igualmente, hoy, (miércoles), los trabajos se han intensificado. Ha habido trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento. Las escuelas van a estar listas, están listas. Mañana nuestros maestros ya están convocados a llegar y tienen lo que es la agenda sistémica, que incluye desarrollo profesional”, sostuvo Ramos Parés.

Aceptó que, en la actualidad, sólo dos escuelas presentaban problemas con las subestaciones eléctricas. Indicó que la situación era atendida por parte de la Autoridad de Edificios Públicos y de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP).

El nombre de estas escuelas no fue informado, a pesar de que Primera Hora lo solicitó a Educación.

Pese a la situación, Ramos Parés informó que, “hasta el momento, nada indica que no van a arrancar (para el inicio escolar). Son situaciones que se están atendiendo en sus subestaciones en el día de hoy, (miércoles)”.

Indicó que, si las escuelas todavía tienen problemas con la energía eléctrica para el inicio escolar, trasladarían generadores de electricidad para que no se afecten las clases.

En general, Ramos Parés planteó que “no hay situaciones que se prevean en términos de anomalías para iniciar este curso de clases y que pueda ser tan exitoso como el pasado agosto”.

El titular expuso que detalles como transportación, educación especial, terapistas y nombramientos se dejaron listos desde diciembre pasado.

“Lo que se está atendiendo es alguna renuncia, alguna situación de última hora. Pero, todo se dejó listo antes del periodo de receso de vacaciones”, insistió.

Advirtió, entretanto, que algunas escuelas estarán en proceso de reconstrucción en este semestre escolar. No mencionó cuáles eran, ni adelantó algún efecto negativo en el proceso educativo.

“Este año vamos a ver una aceleración a muchos de esos procesos, pero sí, hay situaciones particulares con cada una de las escuelas que se están atendiendo”, puntualizó Ramos Parés.

Por su parte, la gobernadora explicó que la medida que se tomó de buscarles padrinos a las escuelas ha ayudado a que estén preparadas para este próximo regreso a clases. Comentó que muchas agencias de gobierno, legisladores, alcaldes y el sector privado han colaborado en este esfuerzo.

“El pasado semestre escolar se añadieron 30 escuelas bilingües. Esta semana vamos a anunciar las escuelas que empiezan la semana que viene”, adelantó.

Mientras, el secretario de Salud, Víctor Ramos, informó el pasado martes que para finales de semana presentarán las guías que se seguirán para evitar los contagios de influenza en las escuelas.