A ocho años del huracán María, sólo una escuela de Naranjito ha logrado comenzar el proceso de reconstrucción con la multimillonaria partida que le asignó la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) al Departamento de Educación.

“Frustra cuando ves el tiempo pasar y quieres darle a la ciudadanía alivio, que los muchachos puedan utilizar su cancha, que puedan utilizar al máximo las facilidades de su escuela”, aseguró el secretario Eliezer Ramos Parés, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

El problema principal que identificó el secretario para poner el dinero a correr son los múltiples pasos que se deben pasar para que FEMA apruebe los proyectos.

“El tema de la burocracia de FEMA ha sido un reto sumamente grande en términos de la permisología, el tiempo que lleva que no ten luz verde y las veces que hay que ir a obtener luz verde. Hay escuelas que ya hemos demolido. Todo este tiempo se ha pasado por el proceso para la demolición, pero ya están corriendo procesos para la aprobación de diseño y por ende construcciones nuevas, pero estamos todavía pendientes de que estos procesos se puedan culminar. Así que, en retrospectiva, cuando miro hacia atrás y sobre todo que he estado conectado a este proceso durante varios años, el tema de la burocracia con FEMA ha sido un retro sumamente grande”, aseguró.

“No puedo decir que ha sido falta de comunicación. La realidad es que nos hemos reunido con ellos y son muy accesible. Pero, son procesos que por lo técnico que son han tomado muchísimo tiempo”, añadió.

Ramos Parés indicó que Educación programó reconstruir 28 escuelas con los $2,100 millones asignados. De estas, solo la escuela Francisco Morales de Naranjito ha sido impactada.

El secretario mencionó, al menos, tres escuelas que urgen ser reconstruida. Mencionó dos en Guánica, y la escuela vocacional República de Costa Rica, en Caguas.

Las de Guánica fueron demolidas en espera de la nueva construcción. Mientras, dijo que la escuela de Caguas se ha impactado con mejoras millonarias que “no se notan… Está tan deteriorada la escuela, que el dinero prácticamente se lo está comiendo y no lo vemos. Así que urge tener una escuela nueva para una población de más de mil estudiantes, una escuela exitosa, una escuela que llama, una escuela ocupacional”.

Ramos Parés aseguró que Educación está enfocada en lograr la reconstrucción de las escuelas.

“La frustración no nos puede detener, tenemos que seguir trabajando hasta que eso se vuelva realidad”, concluyó.