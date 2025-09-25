El Departamento de Hacienda desmintió este jueves la existencia de un supuesto bono de $1,200 para mujeres puertorriqueñas que ha estado circulando en redes sociales y correos electrónicos.

En conjunto con la Procuraduría de las Mujeres y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), las autoridades alertaron que se trata de un esquema fraudulento diseñado para obtener información personal y financiera de las víctimas.

Desde la difusión de mensajes engañosos que prometen un beneficio económico inexistente, las agencias han recibido múltiples querellas de personas que fueron contactadas a través de enlaces o formularios falsos. Estos sitios aparentan ser oficiales, pero su objetivo es recolectar datos personales para posibles usos ilícitos.

“Es preocupante ver cómo se intenta explotar la necesidad de apoyo económico de nuestras mujeres”, advirtió la procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro.

“Hacemos un llamado a todas las madres y mujeres en Puerto Rico a que no se dejen engañar por estas falsas promesas. La información oficial siempre será comunicada a través de canales establecidos”, reiteró.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta.

“La protección de nuestros ciudadanos y su información es una responsabilidad que descargamos con mucha seriedad y premura. Cualquier comunicación que no provenga directamente del Departamento debe ser considerada como un intento de fraude”, señaló.

El funcionario exhortó a no divulgar información personal ni realizar pagos a terceros sin verificar la autenticidad del ofrecimiento.