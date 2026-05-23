Un hombre resultó herido en la mañana de este sábado, tras haberse disparado accidentalmente con su arma de fuego, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 6:41 a.m. en un apartamento del edificio 4 del residencial El Flamboyán, en Río Piedras.

Según el informe preliminar, el hombre se disponía a salir a trabajar cuando, al coger su arma, se disparó.

El informe indica que el hombre manipuló el arma “de tal forma que ocasionó una descarga crítica y se hirió”.

No se precisó qué tipo de trabajo tenía el perjudicado. Sí se informó que este tiene licencia para portación de armas.

El hombre fue transportado a un centro hospitalario y, al momento, se desconoce su condición.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se harán cargo de la investigación de rigor.