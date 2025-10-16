LUMA Energy anunció que hoy, jueves, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica que provocarán interrupciones programadas en 10 pueblos de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Juan

Canóvanas

Yauco

Caguas

Vega Baja

Carolina

Bayamón

Guayanilla

Ponce

Moca