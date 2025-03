La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó indignada ante la determinación de no causa para arresto contra un hombre que, presuntamente, le propinó una paliza a una vecina, en hechos ocurridos el pasado 10 de marzo en la urbanización Lagos Plata Levittown, en Toa Baja.

Evelyn Rodríguez Moreno, de 71 años, denunció en redes sociales que fue brutalmente agredida por un vecino en medio de una disputa por un gato. Según contó, su nieto se enfrascó en una pelea con el hombre y ella intentó intervenir para separarlos. Fue en ese momento cuando el individuo la agredió en varias ocasiones en el rostro.

PUBLICIDAD

La mujer tuvo que ser atendida en un hospital. Su rostro reflejaba la brutalidad de los golpes.

El caso fue llevado ante la consideración de la jueza del Tribunal de Bayamón, Carolina Guzmán Tejada, quien, sin embargo, determinó no causa para arresto. La fiscalía solicitó una vista en alzada, la cual se verá este jueves.

“Te voy a contestar como ciudadana. A mí me indignó la determinación. No solamente porque vimos físicamente los golpes que recibió la ciudadana. El que nuestros viejos estén tan vulnerables, que ni la rama judicial, en este caso una juez, haya podido sopesar los elementos del delito… Yo me alegro que el Departamento de Justicia haya ido en alzada”, dijo la primera ejecutiva del país en conferencia de prensa.

“La (nominada) secretaría de Justicia (Janet Parra) está enfocada en que tenemos que velar a nuestras víctimas de delito, y ella (Guzmán Tejada) es una víctima de un delito. Yo espero que los tribunales resuelvan conforme a derecho”, agregó.

González Colón dijo que “justicia tardía no es justicia” y puntualizó que “hoy es esa señora; mañana puede ser tu abuela, tu mamá, tu tía, tu hija”.

Lamentó, además, que muchas de las víctimas se queden atrapadas en la burocracia de la rama judicial, incluyendo aquellos casos de custodia de niños.

Puntualizó que desde el ejecutivo se encuentra en el proceso de llenar las vacantes en la judicatura y la fiscalía “para que puedan tener personas suficientes para poder hacer el trabajo”. De igual forma, dijo que someterá legislación para readiestrar a los jueces y fiscales en casos de violencia.

PUBLICIDAD

“Nosotros debemos velar por la seguridad y la integridad de cada vecino y de cada persona. Y no puede ser que la justicia deje huérfanos a las víctimas de delitos. Es bien peligroso... ¿Qué tú haces en un caso como este? ¿Cuál es el mensaje, cuando se le haya causa por cosas menores a un montón de otra gente? Por ejemplo, a Ray Charlie le encontraron causa por un insulto. Y a este señor, que le dio una golpiza a una señora mayor, no hubo causa”, cuestionó.

“Esas son las cosas que la gente ve. Y no estoy diciendo que una estuvo mal y la otra estuvo bien. Estoy diciendo que uno tiene que ver también la proporción del delito. Y en este caso, el impacto físico a una señora. Yo creo que esas son cosas que debemos evaluar”, sentenció.