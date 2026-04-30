Los trabajos de demolición que forman parte del proyecto de reconstrucción del Complejo Recreativo y Cultural Enrique A. Vicéns, mejor conocido como La Guancha, en Ponce, arrancaron este jueves, anunció la alcaldesa de la Ciudad Señorial Marlese Sifre Rodríguez.

El proyecto, que permaneció estancado por más de 15 años, forma parte del plan de recuperación de la visitada zona y de la visión de transformación de “Tu Nueva Ciudad”.

“A La Guancha la rescatamos, volviéndola a abrir, brindándole la oportunidad de generar actividad económica que le devolviera el sustento a nuestros guancheros. Por eso le devolví las patronales, hemos traído ferias de vacunación de mascotas, competencias de tenis de playa, exhibiciones, reactivamos la copa de trovadores Pico a Pico Churumba Cordero y trajimos los cruceros con miles de pasajeros que se han enamorado de Ponce y la Región Sur entera”, expresó la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez.

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“Sin embargo, hace falta más. Ahora tenemos un nuevo diseño que nos garantiza su resiliencia ante nuevos eventos atmosféricos y desastres naturales. La construiremos para todos y todas, para nuestras mascotas, para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para las personas con diversidad funcional y mental. Pero, especialmente, a prueba de personas que no valoren nuestros recursos, nuestra gente y nuestro Ponce”, agregó.

El proyecto de demolición cuenta con un monto contractual de $367,399.70 y un tiempo de ejecución de 180 días calendario, contemplando trabajos de demolición selectiva superficial y otras acciones necesarias para encaminar la rehabilitación integral del complejo, afectado tras los eventos sísmicos del 2020.

Las áreas impactadas incluyen espacios recreativos y culturales, estructuras existentes dañadas, zonas de acceso, así como infraestructura auxiliar dentro del complejo. Entre los trabajos a realizarse se destacan:

* Demolición selectiva de estructuras desde la tarima Sergio Negrón Collazo hasta el salón de juegos PC Games, incluyendo kioscos, edificios administrativos y baños

* Remoción de materiales comprometidos como techos, paredes, pisos, puertas, ventanas y elementos estructurales

* Preparación de áreas para futuras fases de reconstrucción

* Manejo adecuado de escombros conforme a reglamentación ambiental vigente

* Coordinación de permisos, seguridad y cumplimiento con requisitos estatales y federales

Se informó además que, en esta fase, no se contempla la remoción de vegetación. Sin embargo, el municipio ha desarrollado un plan de mitigación ambiental para atender cualquier impacto futuro, de ser necesario.

Como parte del proceso de demolición, el ponceño Eduardo Ramos Vera de Homeca Recycling, informó que todos los escombros generados por la demolición (concreto y metales) serán dispuestos mediante reciclaje.

Con el acto de la demolición simbólica, se da inicio formal a esta fase de trabajos, reafirmando el compromiso de la administración municipal con una reconstrucción resiliente, responsable y alineada al desarrollo económico, social y turístico de Ponce.

“Este es solo el comienzo. La Guancha volverá a ser ese punto de encuentro lleno de vida, cultura y oportunidades para nuestra gente y para quienes nos visitan. En Ponce, las cosas sí pasan”, concluyó la alcaldesa.