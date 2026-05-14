La última fase del dragado del Caño Martín Peña, en San Juan, con el que se restaurarán 2.2 millas de la zona natural y reconectará la laguna San José con la bahía de San Juan, inició formalmente.

En el proyecto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos invertirá $57.4 millones.

La comunidad está esperanzada que se complete el dragado del Caño para disminuir las inundaciones que les afectan y que, si ocurriesen, el agua se mueva con mayor rapidez y no afecte sus residencias, según detalló Aileen Morales, líder de la comunidad Parada 27.

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“Va a representar, número uno, que nuestras comunidades ya no van a recibir un impacto de inundaciones. Obviamente, como venimos luchando por 20 años para que el trabajo, para que el caño se drague, verdad, va a ser un impacto de salud, que vamos a tener de seguridad también y calidad de vida para nuestros residentes que eso es lo que nosotros”, expuso la líder comunitaria a Primera Hora.

Sin embargo, la lucha comunitaria no cesará. Evelyn Quiñonez Ortiz, líder de Bitumul/Israel, señaló que la lucha comunitaria no cesaría. Indicó que faltaría reforzar las puentes para que no se afecte con la fuerza que el agua podría tener una vez se drague el caño, así como estar vigilantes para evitar el desplazamiento.

“Seguimos luchando. Esto no termine. Aunque draguen, esto no termina, porque todo el mundo quiere venir a vivir para acá”, aseguró.

En la presentación de esta última fase del proyecto estuvo presente la gobernadora Jenniffer González Colón; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, así como funcionarios del Cuerpo de Ingenieros.

En esta fase, que representa el tercer contrato otorgado del Proyecto de Restauración del Ecosistema del Caño Martín Peña, incluye el desarrollo de un área de trabajo temporera en terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; la preparación de las fosas de disposición acuática en la Laguna San José; medidas de protección para los puentes Moscoso y Barbosa, y dragado y canalización del Caño Martín Peña desde su desembocadura hacia la laguna San José hasta el puente Barbosa.

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La obra la realizará la empresa Novel Construction, LLC.

“EI G-8 ha sido el motor detrás de este proyecto, defendiendo la permanencia de los residentes frente a la amenaza de desplazamiento. Representa la victoria de una lucha comunitaria de más de 20 años por justicia ambiental y salud pública”, dijo, por su parte, Awilda Camacho Llanos, presidenta del Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc.

En la actualidad, todavía está en ejecución la segunda fase del proyecto, que incluye reforzar puentes. Se espera que concluya a terminar este año 2026.