La Plaza del Mercado de Río Piedras, uno de los pocos lugares que todavía estaba activo tras el decaimiento comercial que enfrentó la zona del Paseo de Diego en los pasados años, será remodelada.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este sábado que las obras de remodelación ya comenzaron y que se invertirán $6.97 millones para devolverle a ese espacio su rol como punto de encuentro comunitario, empresarial y cultural.

Las obras se extenderán por un año. Durante este periodo, la Plaza del Mercado permanecerá abierta.

Se explicó que los placeros podrían ser movido entre los espacios disponibles, cuando se crea que pudiesen ser afectados por la construcción.

“El inicio de estas obras marca un antes y un después para Río Piedras. La Plaza del Mercado es más que un edificio, es el alma de una comunidad y el motor económico de generaciones. Su importancia no se limita al componente de los placeros, también alberga un sinnúmero de servicios municipales para la ciudadanía y la comunidad riopedrense, lo que la distingue de otras plazas en la isla. Hoy comenzamos una transformación que devolverá a este espacio su grandeza histórica y lo convertirá en un centro moderno, seguro y vibrante para los sanjuaneros, comerciantes y visitantes”, expresó Romero Lugo en comunicado de prensa.

El proyecto contempla una intervención integral que impactará tanto la estructura interior como exterior del edificio. Entre las mejoras principales destacan la rehabilitación de las fachadas, la instalación de puertas automáticas cumpliendo con la ley ADA, la modernización de sistemas de seguridad, ventilación, Wi-Fi y luminarias LED, así como la remodelación completa de baños y áreas comunes. Además, se reconstruirá el emblemático ventanal y se sustituirá el techo posterior por una extensión en hormigón que creará un espacio multiuso más resistente y moderno.

Se indicó que, más allá de las mejoras físicas, la rehabilitación de la Plaza del Mercado busca reactivar el corazón económico y social de Río Piedras.

Lo que se busca con esta rehabilitación de la Plaza del Mercado de Río Piedras es brindar un espacio más atractivo y seguro a los comerciantes, impulsar el desarrollo de microempresas, fomentar la actividad turística y aportar a la revitalización urbana del casco tradicional.

“La transformación de Río Piedras es parte integral de nuestro plan de gobierno. Aquí se están desarrollando nuevos proyectos y hay un gran interés de microempresarios en establecerse en la zona. Al rehabilitar la Plaza del Mercado, fortalecemos esa visión y creamos un punto de anclaje que atraerá más inversión, más actividad económica y más oportunidades para nuestra gente. Río Piedras tiene todo el potencial para volver a ser un motor de desarrollo para San Juan”, precisó Romero Lugo.

Mientras, Luis Yordán, director de la Oficina de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos del Municipio de San Juan, explicó que “en su esencia, este proyecto busca rehabilitar la estructura para brindar un espacio modernizado, seguro y accesible para todos. Nuestro enfoque es lograr un balance entre preservar la esencia histórica de la plaza y dotarla de infraestructura moderna y funcional. Esta rehabilitación representa un paso clave en la transformación urbana de Río Piedras y en la creación de un espacio público que responda a las necesidades actuales de la comunidad”.

“Con estas mejoras, la administración municipal reafirma su compromiso con la solidez y revitalización de los espacios históricos de la ciudad. La Plaza del Mercado de Río Piedras volverá a ser el corazón comercial y cultural que todos recordamos, pero ahora con la infraestructura moderna y segura que nuestra gente merece”, culminó el alcalde.