La demolición de la antigua estructura del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Maunabo fue anunciada hoy por el gobernador Pedro Pierluisi como el primer paso a la construcción de un nuevo centro de salud para este municipio.

Se indicó que la instalación médica tendrá un impacto en la salud y el bienestar de, aproximadamente, 10 mil residentes y otros visitantes que frecuentan el municipio. El proyecto se llevará a cabo con una inversión de $29 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y $3 millones de fondos de Desarrollo y Revitalización Económica de Comunidades Post Desastre (CDBG-DR).

“Hoy se unen dos de nuestras grandes prioridades, la reconstrucción de facilidades que sufrieron daños a raíz de desastres naturales y la meta de proveer servicios médicos de excelencia en todo pueblo de la Isla. Desde el huracán María, no se han estado proveyendo servicios de emergencia en esta facilidad y yo me comprometí personalmente con el alcalde Ángel Omar Lafuente a lograr que se reconstruyera y mejorara este Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y él no ha parado de trabajar para que lo logremos. Por eso mismo lo designé como un proyecto prioritario de mi administración”, reiteró Pierluisi al recordar que Puerto Rico cuenta con una asignación histórica para financiar el Plan Vital y que se han puesto en marcha múltiples iniciativas enfocadas en el sector de la salud.

Durante el anuncio, Pierluisi estuvo acompañado por Lafuente, además de otros funcionarios gubernamentales.

“La construcción del nuevo CDT de Maunabo representa una acción contundente en el uso eficiente de los recursos federales y estatales en beneficio de los residentes de Maunabo, así como de los proveedores de salud que podrán contar con un centro moderno y de calidad para proveerle servicios al pueblo. Con esta nueva facilidad, también le daremos a los maunabeños resiliencia a futuros eventos atmosféricos, ya que el diseño contempla redundancia en la estructura y eficiencia operacional como parte de las medidas de mitigación que se incluyeron en el proyecto”, añadió el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

El gobernador informó que el CDT brindará los servicios de urgencias, incluyendo cuartos de examen y cuartos de observación tanto para la población adulta como la pediátrica. Además, el diseño contiene cuartos de aislamiento, servicios de laboratorio, flebotomía, radiología y farmacia. También, tendrá un área de acceso de ambulancias y estacionamiento, al igual que una zona separada para dejar y recoger pacientes. Igualmente, se incorporará la construcción de un helipuerto, otro servicio que no tenía el antiguo centro de salud, para asegurar el traslado de cualquier paciente que necesite ser llevado de emergencia a otra facilidad hospitalaria de forma expedita.

La segunda fase de la construcción albergará clínicas médicas, clínicas especializadas y otros servicios que provee el Departamento de Salud, tales como el Registro Demográfico y los Programas WIC y Medicaid.

Por su parte, el alcalde comentó que “hoy comienza una nueva era para el sistema de salud de nuestros ciudadanos. Estamos sumamente complacidos de comenzar los trabajos de la demolición del antiguo CDT, para dar paso a lo que será el más innovador CDT de toda la zona sureste. Este es uno de los muchos proyectos que se avecinan para beneficio de todos los residentes de Maunabo. Gracias al gobernador, Pedro Pierluisi por ayudarnos a encaminar este importante proyecto tanto para nuestra Administración, como para el Gobierno Central”.

Para el secretario de salud, Carlos Mellado, “el acceso oportuno a servicios de salud y lograr mejores condiciones de trabajo para retener a los profesionales de salud en la Isla, es lo que nos motiva seguir trabajando todos los días. Ese es el compromiso y muy pronto Maunabo tendrá un centro accesible que promueva servicios de salud de excelencia. Así como, clínicas especializadas en nuestra misión de promover la medicina primaria y preventiva”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación-Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera, destacó que “para el desarrollo de este proyecto prioritario del CDT de Maunabo, el Departamento de Salud recibió, según solicitó, un adelanto de fondos de $7,263,079 del programa piloto del Working Capital Advance (WCA), para cubrir los gastos de los trabajos iniciales. La demolición de esta instalación de servicios médicos representa un paso importante y necesario para que los maunabeños reciban atención médica en un centro de salud cercano a sus hogares y resiliente ante futuros desastres. En el COR3 continuaremos asistiendo en el proceso técnico y de desembolsos de fondos para apoyar el progreso de esta obra permanente”.

Se proyecta que la fase de demolición culmine en agosto 2023. La antigua estructura, de 20 mil pies cuadrados, fue construida en el 1979 y la nueva construcción, en un espacio de 28 mil pies cuadrados, aproximadamente, proveerá una instalación “en cumplimiento con los códigos vigentes y estándares de la industria actuales”.

“Volveremos a Maunabo para inaugurar esta importante obra”, concluyó el gobernador. Actualmente, también se construye el nuevo centro de salud de Vieques.