Nueve empleados del municipio de Vega Alta celebraron este viernes su graduación, luego de haber obtenido su diploma de cuarto año tras acceder participar en una iniciativa promulgada por la alcaldesa María Vega Pagán.

Aunque la movida inició el pasado cuatrienio, no fue hasta ahora que se logra graduar la primera clase de empleados municipales que completa la escuela superior mediante exámenes libres que ofrece el Departamento de Educación.

Entre los graduados estaba Aidalina Otero, una empleada de mantenimiento de 78 años.

“Este es un esfuerzo de calidad de vida, superación y mejoramiento profesional, porque con el diploma, pueden seguir escalando a posiciones mejor remuneradas según el Plan de Clasificación y Retribución de la Oficina de Recursos Humanos municipal”, explicó Vega Pagán en comunicado de prensa.

Para celebrar el logro, los empleados recibieron su diploma de cuarto año en medio de una ceremonia de graduación, entre la algarabía y aplausos de sus cónyuges, hijos, nietos y amistades. Estuvieron vestidos con las togas y birretes tradicionales.

“Es una inmensa alegría celebrar logros que realmente son metas de superación que abren la puerta a nuevas y mejores oportunidades de empleo”, comentó la alcaldesa.

Las edades de los graduandos, donde varios rondan o sobrepasan los 50 años de edad. Estos son: José Ramos (61) y Malvin Martínez (45), del Centro de Recepciones; Ramón Torres (64), Ian Román (28), y Virgilio Adorno (68), de Obras Publicas; Aidalina Otero (78), conservación de Edificios; Rosali Díaz, de Cultura y Turismo; Heriberto Rivera (47) y Pedro A. Pabón (40), del Departamento de Deportes municipal.

Según la alcaldesa, esto se logró se obtuvo en colaboración con Educación.

“Hemos contado con el firme apoyo de los directivos de la agencia, así como la colaboración entusiasta del secretario (Eliezer) Ramos Parés, quien hizo suyo el afán de mejoramiento académico de nuestros empleados”, aseguró la funcionaria.

De hecho, María M. Marrero Pagán, Directora Auxiliar de la Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificación y Glorimar Falcony, Superintendente Regional, ambas de la Región de Arecibo acompañaron a la alcaldesa en la entrega de diplomas.

Vega Pagán puntualizó que el logro alcanzado por estos nueve servidores públicos estimula en otros empleados a querer mejorar profesionalmente.

“Para culminar metas de vida, siempre hay oportunidades y ganas de celebrar”, agregó la alcaldesa.