La Cámara de Representantes investigaría las quejas de ciudadanos sobre la alegada falta de estacionamiento en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, y el supuesto atraso en la transportación terrestre hasta el estacionamiento ubicado en The Mall of San Juan.

Este lunes la Cámara Baja aprobaría la Resolución 347, de la autoría de José Aponte, la cual ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura a realizar una investigación exhaustiva sobre las operaciones, condiciones, infraestructura, seguridad, protocolos y tarifas de los estacionamientos ubicados en dicha facilidad.

“Continúan surgiendo preocupaciones significativas sobre distintos aspectos operacionales, particularmente en lo que respecta a la infraestructura y funcionamiento de los estacionamientos en el aeropuerto internacional. En los últimos meses, se han recibido numerosas quejas de usuarios del aeropuerto que, tras un viaje desde distintos puntos de la isla, llegan al área de estacionamiento para encontrarse con que no hay espacios disponibles, sin previo aviso ni alternativas viables. Igualmente, comentan que los autobuses del sistema de transporte al ‘Mall of San Juan’ se retrasan, en algunos casos, sobre una hora”, comentó Aponte en comunicación escrita.

PUBLICIDAD

“Esta situación ha generado un impacto negativo en la experiencia de muchos usuarios y en la eficiencia de las operaciones del aeropuerto. Los reportes señalan no sólo la falta de espacios disponibles, sino también deficiencias en la señalización, ausencia de sistemas actualizados en tiempo real sobre la disponibilidad de espacios, mantenimiento inadecuado, iluminación deficiente y escasa presencia de personal de orientación”, añadió Aponte.

“Asimismo, se ha discutido la posible asignación prioritaria de espacios a empleados del aeropuerto en detrimento del público general, lo que agrava la escasez de estacionamiento para los pasajeros. De confirmarse, esta práctica —aunque comprensible desde una perspectiva operativa— debería ser revisada y reorganizada mediante políticas más eficientes que garanticen un balance entre las necesidades del personal y el acceso adecuado del público”, sentenció el legislador.

El pasado 14 de julio, Aerostar Holdings -a cargo de la operación y administración del aeropuerto- anunció la creación del programa SJU Park & Ride, en el cual los viajeros podrán estacionarse en los niveles 2 al 5 de The Mall of San Juan con una tarifa fija de $60 por los primeros cinco días. Entre el día seis y el día 14, pagarán $9.50 diarios adicionales. A partir del día 15, los usuarios pagarán $9 adicionales por día.

Dicho servicio se ofrece mediante el uso de autobuses que transitan desde los terminales en el aeropuerto internacional y el ‘mall’ cada 30 minutos.

El estacionamiento, inaugurado este lunes, tiene un costo de $60 por los primeros cinco días –es decir, cualquier estadía entre uno y cinco días pagará una tarifa fija de $60. Entre el día seis y el día 14, pagarán $9.50 diarios adicionales. A partir del día 15, los usuarios pagarán $9 adicionales por día.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín es la principal puerta de entrada aérea de Puerto Rico y uno de los aeropuertos más activos del Caribe. El aeropuerto maneja aproximadamente el 90% del tráfico aéreo de pasajeros y sobre un 65% de la carga aérea de la Isla.

Desde el 2013, su administración y operación están a cargo de Aerostar Airport Holdings, LLC, en virtud de un contrato de concesión otorgado por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. Esta alianza público-privada tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y modernizar la infraestructura del aeropuerto.