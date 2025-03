Ante la política antiinmigratoria de Donald Trump, el Departamento de Justicia ha cambiado su regla no escrita para ayudar a las víctimas y testigos de estatus migratorio no definido, aceptó este sábado la nominada secretaria, Janet Parra Mercado.

Ese auxilio es referente a “buscar ayuda legal para que puedan tener sus visas migratorias”, aceptó a preguntas del senador independentista Adrián González, durante la vista de confirmación que realizó este sábado el Senado.

“Lo que sucede es que había una regla no escrita de que se hacía el trámite del visado una vez terminaba el proceso. Ante estas nuevas directrices del presidente (Trump), las instrucciones son que no vamos a esperar a que termine el proceso, sino que vamos a hacer el visado aun cuando el proceso (judicial) no haya terminado”, detalló.

PUBLICIDAD

Relacionadas Rivera Schatz investigará personalmente las controversias contra Janet Parra

En sus expresiones, Parra Mercado aclaró la razón por la que solicitó en una carta del 28 de enero que cada región identificara a las personas de estatus migratorio no definido que eran testigos y víctimas. Explicó que lo que buscaban era que se les llamara para conocer en qué proceso estaba el trámite del visado.

“Toda la información que nosotros tenemos de nuestras víctimas y testigos es información confidencial protegida por la Ley de Víctimas y Testigos”, manifestó.