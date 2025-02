Ya sea por ley o por una orden ejecutiva, la gobernadora Jenniffer González Colón buscará la manera de eliminar lo que piensa es una “penalidad” para los ciudadanos el que se le imponga una fecha de vencimiento de 30 días en los documentos que se le solicitan de las agencias para hacer trámites en otras dependencias gubernamentales.

La “queja” fue la que resonó este miércoles entre los ciudadanos que buscaban servicio en el Departamento de la Vivienda, principalmente para hacer trámites para obtener títulos de propiedad.

Según la gobernadora, en su recorrido, encontró ciudadanos que llevan hasta ocho años en el trajín de tener que regresar a la Administración del Sustento de Menores (ASUME), a la Policía o al Departamento de la Familia a obtener nuevos documentos.

“Mi intención es que el documento que la persona trae y se expira, estando en manos de la agencia, le corresponde a la agencia buscar un documento. Y le corresponde a la agencia ejecutar el trámite ordinario, porque el proponente, el ciudadano cumplió, lo trajo a tiempo. El documento estaba al día, se expiró en manos del gobierno. Así que eso es una penalidad para el gobierno y no debe ser que la persona salga otra vez a buscar todo ese proceso, cuando muchas veces las personas que están trayendo los documentos son hijos, familiares, amigos de personas mayores, que no tienen ese tiempo de ir agencia por agencia o no hay un vehículo. Así que mi intención aquí, obviamente vamos a revisar la ley, arreglarlo en la ley, sino por orden ejecutiva”, sostuvo.

El ejemplo que dio González Colón fue de Vivienda, pero señaló que este mismo incidente ocurre en otras agencias gubernamentales. Entre estas destacó el proceso para obtener un permiso único en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Dijo que una cosa es que el documento lleve cinco años vencido a que lleve unos meses por los retrasos que se tengan en una agencia en evaluar un caso con documentos que el ciudadano entregó a tiempo.

Por otro lado, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, informó que “yo me he comprometido con la gobernadora, (que) en los próximos 55 días ya el área de Títulos puede estar entregando en esta agencia nada más, mínimo, 350 títulos”.