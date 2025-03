La promesa del gobernador Pedro Pierluisi para construir 40 nuevas escuelas quedará en el pasado.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este miércoles que la propuesta quedó cancelada por falta de fondos. Afirmó que sólo se construirían unas 12 escuelas nuevas, la mayoría vocacionales, o las afectadas por los terremotos en la zona suroeste. El resto de los fondos se utilizarán para poner al día los 850 planteles escolares con los que, aproximadamente, cuenta el Departamento de Educación.

La revelación de la primera ejecutiva salió a relucir durante una conferencia de prensa que realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras anunciar que en los conciertos que se realicen en esta arena contarán con intérpretes de señas.

Fue el 17 de abril del año pasado que Pierluisi informó la designación de $1,500 millones en fondos federales concedidos para la recuperación del país tras los huracanes Irma y María para la construcción de las 40 nuevas escuelas.

Pero, tras el cambio de administración y los efectos de la inflación, González Colón afirmó que “la realidad es que los fondos no dan para esa cantidad de escuelas”.

“Yo pretendo y le he pedido al Departamento Educación, a Edificios Públicos, que en lugar de las 42 nuevas (escuelas) que no se van a poder hacer, distribuyamos, verdad, que se hagan 10 o 12, dependiendo de la mayor necesidad, y el resto del dinero se utilice para poner la totalidad de las escuelas en Puerto Rico en condición. Porque de qué me vale tener una escuela ‘state of the art’ en un solo pueblo y el resto de las escuelas en Puerto Rico no estén en condiciones. No, yo prefiero que todas las escuelas estén en condiciones y construir algunas nuevas, que casi siempre van a ser vocacionales”, precisó.

También informó que ha dado el visto bueno para comenzar la demolición y la construcción de nuevas escuelas en la zona sur.

“Esas escuelas de construcción nueva si estoy permitiendo que se utilicen los recursos, porque la realidad es que las escuelas del sur fueron impactadas por los terremotos y ameritan su nueva construcción”, comentó.

Otro de los proyectos en los que González Colón aceptó que los fondos designados no dan es para completar la construcción de la carretera PR-10, en la zona de Utuado y Adjuntas.

Reveló que, a esta obra, el exgobernador Pierluisi le asignó $550 millones. No obstante, con los cambios en precio registrados y las exigencias que se han encontrado para proteger el ambiente, su costo incrementó a unos $1,200 millones, según la ejecutiva.

“Estoy evaluando si podemos hacer algunos tramos en lugar del proyecto completo, porque se dispararon los costos y porque, específicamente, como el impacto ambiental es tan alto en ese proyecto, es un proyecto que requiere 22 puentes, pues, eso cambia dramáticamente lo que hubiera sido si hubiera sido completamente sobre terreno. Pero el impacto ambiental es mucho mayor. Así que todas esas evaluaciones las estamos haciendo en todos los proyectos de carretera, todos los proyectos que se están pagando con fondos de Vivienda (fondos federales CDBG) y vamos a reasignar algunos de estos fondos” para otras obras, señaló.

También comentó que otro problema que tienen es que el desembolso de los dineros tiene fecha de expiración entre el 2026 al 2028, por lo que le urge que las obras propuestas comiencen su construcción.

Este detalle de las obras lo explicó la gobernadora al aceptar que todavía no se ha delineado qué proyecto se vería afectado con la reciente imposición de aranceles de 25% que impuso el presidente Donald Trump al metal y al acero que se importe a Estados Unidos en las obras de reconstrucción que se realiza en la Isla.

González Colón informó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio está a cargo de evaluar el impacto de este nuevo impuesto que, alegó, pudiese sentirse en la Isla para el próximo año.

“El impacto en este momento es incierto”, aceptó.