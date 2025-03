El Proyecto de la Cámara (PC) 267, medida de administración que extiende hasta 2032 la quema de carbón para generar energía en la planta AES Puerto Rico, en Guayama, será firmado por la gobernadora Jenniffer González, quien dejó claro este martes que su objetivo es negociar con la empresa para que cambie el combustible a gas natural en uno o dos años.

“Estamos extendiendo su vida útil (de AES) cinco años para poder hacer una conversión. No es que vamos a estar promulgando la quema de carbón, no. La meta es cambiar la generación a gas natural, pero utilizando el permiso existente de generación. (Pero) eso no lo puedo hacer hasta que tenga una extensión en ley para, como gobierno, poder sentarme a negociar y renegociar, en este caso, con AES”, dijo la primera ejecutiva, a preguntas de Primera Hora.

El PC 267 –una de las primeras tres medidas presentadas por González a la Asamblea Legislativa– fue ratificado, en el Senado, por descargue y sin vistas públicas, tras su aprobación en la Cámara de Representantes. Ahora, va rumbo a La Fortaleza.

La Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) ordena erradicar el uso de carbón a partir de 2028. Sin embargo, el PC 267 extiende su uso hasta 2032, al tiempo que deja fuera las metas intermedias de energía renovable, que incluían 40% de generación para 2025 y 60% para 2040.

Aunque se solicitó, de inmediato, no fue posible conseguir una reacción de AES.

La gobernadora explicó, en tanto, que cerrar unidades de generación es un proceso que se da “poco a poco”. Recalcó que la isla tiene problemas con la producción energética para justificar, a su juicio, extender la vida útil de AES.

“Nadie quería extenderle la vida útil al carbón. La realidad es que no tenemos suficiente generación en Puerto Rico para que cuando usted prenda el ‘swith’ salga luz”, arguyó.

Sostuvo que su norte es dejar a AES en funciones y autorizar al zar de Energía, Josué Colón, a renegociar con la empresa su conversión al gas natural. Dijo que se orientó con el comité multidisciplinario que creó sobre el tiempo que eso tomaría y le indicaron que sería de uno a dos años, mientras que construir una planta nueva demoraría de cuatro a seis por los permisos.

“Así que la pregunta que yo le hice, en ese momento, a AES es si ellos estaban en disposición de cambiar de quema de carbón a convertirlo en gas natural, y la contestación fue que sí”, dijo González, quien favorece este último combustible por ser “más limpio”.

Confrontada con las expresiones del presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga, quien dijo en vistas públicas que era prácticamente imposible cambiar la generación de carbón a gas natural antes de 2028, la gobernadora dijo “esas propuestas se discutieron en diciembre, ya estamos en marzo; han pasado tres meses y aquí el tiempo es crucial”.

“Una vez yo reciba la aprobación del proyecto y le estampe mi firma, el zar de Energía va a tener la autoridad de negociar las opciones, sea gas natural, ciclo combinado... el mecanismo que sea para poder reemplazar esa quema de carbón. Esto es producto de una negociación”, insistió González, quien incluyó, como parte de la negociación, el costo por kilovatio hora.

“Tengo que buscar cómo generar la suficiente energía para cubrir la demanda que tenemos en verano. Por eso, estamos haciendo esto (proyecto de ley). No estamos esperando a que se nos cierre esa planta en el 2028″, agregó.

Sobre los problemas de salud que se le atribuyen a la quema de carbón, González dijo: “La meta no es extender la quema de carbón por cinco años”.