La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes la radicación de un paquete de propuestas legislativas que buscan “reforzar los derechos de la mujer”.

Entre las propuestas, sobresale una actualización a la ley que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el 2001 para darle poder de fiscalización a la dependencia, la creación de un Código de Lactancia que unificará varias leyes y las actualizará, así como el establecimiento de un Banco de Leche Humana, en la que se podría adquirir leche maternal para alimentar a los infantes, principalmente prematuros.

También hay propuestas relacionadas a la maternidad, las órdenes de protección por violencia de género, así como para que el gobierno, incluyendo escuelas y la Universidad de Puerto Rico, tengan sus baños separados por género y no sean comunes.

Las propuestas las presentó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, luego de sostener una reunión con legisladoras de varios partidos políticos. Es que la legislación no sólo surge por iniciativa propia, sino que algunas fueron presentadas por las legisladoras.

“Son más de una decena de proyectos de ley, más de 10 de ellos de administración y también de iniciativa legislativa. A mí me parece importante que ya teniendo constituida una Procuraduría de la Mujer, con las distintas vacantes que llenamos, a la procuradora hay que darle las herramientas para que esto sea una oficina que vaya más allá de trabajar casos de violencia doméstica. La visión que tenemos todas las mujeres es de empoderamiento de la mujer, que podamos tener una oficina de procuradora que pueda hacer el trabajo de fiscalización, de educación, de trabajar con los casos de mujeres víctimas de violencia, pero también con empoderar a la mujer que quiere estudiar, empoderar a la mujer que quiere lactar, empoderar a la mujer que quiere tener una condición de salud o que quiere trabajar. Todas estas cosas son las que vamos a estar viendo en el día de hoy”, sostuvo.

Entre las medidas de administración, González Colón destacó una que busca clarificar la jurisdicción de la Procuraduría y darle herramientas que fortalezcan su función fiscalizadora.

La medida, por ejemplo, busca darle la potestad a la procuradora a imponer multas y hasta impulsar la radicación de cargos por violaciones cometidas contra la mujer por razón de discrimen o por no garantizar igualdad de oportunidades, entre otras.

“Los cambios básicos es que ahora mismo no se considera como una agencia de fiscalización. Así que nosotros vamos a ampliar la jurisdicción de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. También vamos a clarificar esa jurisdicción para que puedan fiscalizar violaciones de derechos de la mujer bajo cualquier ley. Le vamos a dar los poderes”, precisó.

Añadió que “también queremos optimizar los procesos administrativos y adjudicativos, incluyendo las delegaciones a oficiales examinadores, a jueces administrativos, para que la oficina tenga las herramientas de atender los asuntos de la mujer”.

González Colón resumió que su medida lo que hará es que le dará a la recién confirmada procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, “las garras” para hacer valer las leyes en pro de la mujer.

El dinero que se haga con las multas, “se va a destinar exclusivamente a una cuenta especial para ofrecer servicios directos a mujeres y organizaciones que atienden a mujeres en alto riesgo”, informó la primera ejecutiva.

Sobre la lactancia, González Colón detalló que el Código que se impulsará evitará que haya regulaciones distintas dirigidas al sector privado y al sector público. Pero, a modo general, proveerá una hora paga a las mujeres para que puedan lactar o extraerse la leche durante su jornada laboral. Esta misma disposición es la que rige en la actualidad.

“Como parte de este proyecto de ley vamos a garantizar que las madres no enfrenten discriminación por lactar en lugares públicos o privados. Vamos a promover espacios de lactancia en agencias públicas, en el sector privado y en instituciones educativas y a fomentar la práctica de la lactancia desde el nacimiento hasta los 24 meses o más”, añadió sobre su propuesta.

Mientras, el Banco de Leche Humana se creará bajo la administración de una organización sin fines de lucro que será regulada por el Departamento de Salud, informó González Colón.

Dejó claro que todo el proceso de recogido y entrega de leche maternal se hará bajo regulaciones impuestas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), así como por la Human Milk Banking Association.

“Nosotros vamos a buscar garantizar la nutrición segura y adecuada a recién nacidos vulnerables, especialmente, aquellos prematuros, a regular y a profesionalizar la donación de leche materna, evitando prácticas informales y riesgosas, vamos a fomentar la lactancia materna y la donación voluntaria, sin remuneración, bajo protocolos clínicos estrictos”, precisó.

Dijo que este banco de leche materna funcionaría similar a los bancos de sangre. Indicó, además, que si un médico prescribe esta leche a un infante, el plan médico deberá cubrir su costo.

Otra iniciativa relacionada fue para declarar agosto como el Mes de la Concienciación de la Lactancia.

Estas propuestas son impulsadas por el Centro Integral de Lactancia, según reconoció la ejecutiva.

Otras propuestas de la ejecutiva incluyen el promover Alianzas Público Privada para desarrollar refugios para víctimas de violencia doméstica, una enmienda a la Ley 54 de Violencia Doméstica para agilizar la expedición de órdenes de protección, un requisito de dos adiestramientos al año de violencia de género a los jueces, que no se le requiera a la mujer embarazada un referido para ver a un ginecólogo u obstetra, que los planes médicos reconozcan a los ginecólogo u obstetra como proveedores de salud primaria, así como una ley para la orientación de los beneficios del ácido fólico.

“Aquí la intención y los asuntos de la mujer deben ir más allá de la visión monopartidista. Nosotros estaremos respaldando legislación radicada ya por distintas compañeras legisladoras”, expreso, tras enumerar las medidas de administración.

Entre la legislación que apoyó González Colón se encuentra una para definir penalidades relacionadas al periodo obligatorio de una hora de lactancia en el trabajo, una para evitar los baños múltiples o mixtos en las instalaciones del gobierno, unas que promueven un protocolo y la promoción de educación contra la violencia en las relaciones de noviazgo, así como una para regular el empleo de menores de edad en el gobierno.

“Hay otra decena de proyectos que estamos evaluando de otras compañeras legisladoras, algunas de las cuales estamos modelando para la reforma contributive, que incluyen beneficios contributivos por tratamientos de fertilidad, cuido de niños, entre otras, que son parte de nuestra política pública”, adelantó la gobernadora.

Por otro lado, la gobernadora defendió la confirmación de Piñeiro Vázquez como procuradora de las mujeres, pese al rechazo de los grupos feministas.

“A mí esos grupos feministas no me validaron para ganar unas primarias ni para ganar una elección. Así que yo como gobernadora, que represento a todos los puertorriqueños, no fui validada por ninguno de esos grupos. El Senado de Puerto Rico tiene la función constitucional de consejo y consentimiento, y fue así emitida en el día de ayer, (lunes). Así que ya hay una procuradora. Llevábamos años sin una procuradora en propiedad. Así que llegó el momento de poner los asuntos de la mujer en el primer punto en la agenda y darle las herramientas para que se puedan hacer”, sentenció González Colón.

Mientras, la procuradora dijo que “estoy validada. Así lo confirmó el Senado de Puerto Rico y estoy de frente para realizar el gran trabajo que voy a estar realizando”.