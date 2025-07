La gobernadora Jenniffer González Colón le respondió este viernes a su antecesor, Pedro Pierluisi, por la disputa de los “presupuestos balanceados” que hay acumulados para encaminar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

En una sorprendente movida, poco usual ante el silencio que ha decidido guardar desde que a principios de año salió de la gobernación, Perluisi lanzó ayer un sus redes sociales un comentario en torno a la disputa.

“Para dejar el récord claro: En cuanto a los presupuestos y gastos de nuestro gobierno desde el 2021 al 2025: Todos los presupuestos en esos años fueron aprobados y certificados por la Junta de Supervisión Fiscal y estuvieron debidamente balanceados”, escribió en la X.

“Quien diga lo contrario está faltando a la verdad”, añadió.

González Colón, durante una conferencia de prensa realizada en Río Grande, respondió que “le pregunten a la Junta” si la aseveración de Pierluisi es verdad.

“La Junta es la que tiene que certificar los presupuestos, no soy yo. La Junta por primera vez somete un presupuesto balanceado con yo como gobernadora y está sometido, certificado por la Junta”, sostuvo.

“Yo te digo que el gobernador tenía la mejor buena intención. Previo al 2022 el gobierno estaba en bancarrota, no había salido del Título III, no se estaban pagando las deudas, no se estaban pagando las reestructuraciones. Así que, yo no voy a adjudicar si se hizo o no se hizo. Pregúntenle eso a la Junta de Supervisión. Yo sé que yo sometí un presupuesto balanceado por la Junta y la Junta me lo certificó con un documento”, agregó González Colón.