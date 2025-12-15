Jenniffer González radica su proyecto sobre escoltas a gobernadores y candidatos
Una vez aprobado, tendrá vigencia inmediata.
Tras vetar el Proyecto del Senado 752, porque según dijo, la pieza no contenía las sugerencias sometidas por el Departamento de Justicia, la gobernadora Jenniffer González Colón radicó una nueva medida sobre escoltas a gobernadores y candidatos.
Según se informó por escrito, González Colón radicó en ambos cuerpos legislativos el Proyecto de Administración 86. Esta medida busca eliminar el privilegio de escoltas a cualquier exgobernador que haya sido convicto de delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal.
El proyecto además elimina el privilegio de escoltas y servicios de seguridad a candidatos a la gobernación y a comisando residente durante el periodo electoral.
La única excepción a esta regla será si el Superintendente de la Policía identifica que haya una amenaza real y peligro para ese candidato; esa determinación será exclusiva del Superintendente.
