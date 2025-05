“Para mí no es un vacilón el aumento en las facturas. Por lo tanto, no. La contestación es no (avala un aumento en la factura de la luz). ¿Sabes por qué no? Porque ellos (LUMA Energy) no han demostrado control en el gasto”.

Con esta afirmación, la gobernadora Jenniffer González Colón repudió este viernes la petición de aumento en la tarifa que realizó la empresa LUMA Energy al Negociado de Energía para poner en vigor un plan de “inversiones de emergencia para abordar la urgente necesidad de financiar la respuesta a tormentas y mejoras en la red eléctrica antes del pico de la temporada de huracanes”.

PUBLICIDAD

Según LUMA, “para financiar las mejoras propuestas a la red y proveer fondos cruciales a las cuentas de reserva de emergencia, esta propuesta, de ser aprobada, resultaría en un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un aumento promedio mensual de aproximadamente de $11.08 en la factura residencial, o 36 centavos diarios aproximadamente”.

La gobernadora, sin embargo, aseguró en una conferencia de prensa que realizó en Dorado que “no se justifica de manera ninguna el aumento en la luz”.

“El aumento solicitado por LUMA me parece que es para pagar el documental que hicieron el domingo. Por lo tanto, no puedo estar a favor de un aumento en la luz. Parece que lloraron mucho los celadores que hicieron el anuncio y parece que había que pagarle más por el documental que hicieron. Me parece que ya está bueno. El pueblo de Puerto Rico tiene suficientes cargas como para eso”, sostuvo González Colón a preguntas de Primera Hora y al hacer referencia al documento “A la luz de la verdad” que realizó la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía eléctrica.

Añadió que “yo creo que ya llevan cinco años. Se tiene que ver en algún momento la mejoría. Nosotros estamos trabajando para adelantar todos los fondos federales de proyectos. No solamente le saqué fondos que tenían pendiente a fema, reuniones semanales con la junta de supervisión fiscal consiguiéndole fondos, sino que también conseguir el secretario de energía federal y el presidente de los eeuu nos declarará en emergencia en términos energéticos para poder sobrepasar todos los permisos para ‘clirear’ (sic) vegetación que desde el verano del año pasado anunciaron que iban a estar limpiando vegetación y no lo han hecho y que tampoco le han dado mantenimiento a las líneas de transmisión y distribución sobre el corte de vegetación así que yo pudiera entrar aquí en mi cosa no lo voy a hacer así que claro que no puedo respaldar ese aumento en la tarifa. Evidentemente, debe ser para pagar el anuncio que hicieron”.

PUBLICIDAD

Se le señaló que LUMA alega que estos fondos son necesarios debido a una alegada insuficiencia de fondos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de $352.2 millones para atender las tormentas y operaciones. Además, alegan que el dinero es necesario para ejecutar mejoras urgentes en el sistema de transmisión y distribución durante los próximos 12 meses.

La gobernadora respondió que “me imagino que dirá que no le damos dinero ni para prepararse para Santa Claus ni para los Reyes Magos. Siempre hay una excusa. La realidad es que ellos contrataron con el gobierno de Puerto Rico y llegaron unos términos y condiciones previo a mí. Yo heredé este contrato y yo voy a finalizar ese contrato. Pero, en lo que eso ocurre, ellos tienen que cumplir con los términos contractuales de servicio del pueblo de Puerto Rico”.

La ejecutiva, por ejemplo, tronó contra gastos excesivos que asume LUMA, que dijo pueden recortarse para abaratar costos y no tocar la factura de la luz.

Estos gastos excesivos que mencionó son “en hoteles para traer trabajadores a unos precios ridículos, mesadas ridículas. Excesivos los costos de contratación, cuando hay compañías locales que pueden hacerlo por mucho menos y ellos mismos los han excluido. Nosotros como gobierno, no hemos visto ninguna intención de esta empresa de abaratar sus operaciones. Todo lo contrario”.