El 1 de abril de 2022, tras la suspensión del alcalde, José Guillermo Rodríguez, Jorge Luis Ramos Ruiz era el vicealcalde cuando asumió de forma interina la jefatura de Mayagüez.

El día antes, Rodríguez había sido suspendido de labores por el Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y actualmente está pendiente de juicio,

Ramos Ruiz no había aspirado antes a ningún puesto electivo hasta ahora, que busca la candidatura del PPD en la Sultana del Oeste. El ingeniero de profesión había llegado a la poltrona mayagüezana en abril de 2017 como gerente, puesto que ocupó hasta 2021, cuando fue ascendido a vicealcalde.

¿Estando tan cerca del alcalde Rodríguez, no le afectan los señalamientos en su elección?

“No, yo no tenía ninguna relación con los hechos que se han estado mencionado. Él ha estado endosando a otra de las candidatas; yo he sido firme en todo lo que se me ha solicitado y hemos contestado todos los requerimientos de información”, indicó.

“Siempre me ha apasionado lo que es participar en los procesos (políticos) apoyando candidatos y he estado ligado en otros procesos, pero no directamente como candidato o que haya participado en un proceso electivo”, añadió.

¿Por qué decidió buscar la alcaldía de Mayagüez?

“Vimos la necesidad que tenía Mayagüez de este proceso donde tuvimos ciertos señalamientos y ciertas situaciones que comenzaron, yo diría, a afectar grandes proyectos y grandes obras que estaban planificadas y que se podían hacer con los fondos disponibles en la ciudad. También, por mi profesión de ingeniero, me apasiona todo este proceso de poder renovar y presentar ideas para una ciudad que, entendemos, puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el momento. Y es por eso que, cuando visitábamos las comunidades, la gente, sentíamos el respaldo…, nos pedían que consideráramos ese proceso. Al principio fue un poco difícil, lo tuve que consultar primero con mi familia, pero con el apoyo de ellos, tomamos la decisión (de buscar la candidatura)”.

¿Cómo se va a distanciar de los señalamientos habiendo sido parte de la administración del exalcalde?

“Lo que se está señalando en los tribunales es una situación que está directamente relacionada a la corporación que se creó, Medi, y los eventos a los que hace mención ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando Medi decidió transferir algunas propiedades y hacer todo lo que se ha estado mencionando. Yo entro a la administración municipal en abril de 2017. Nunca tuve una relación con la corporación, me enteré igual que el público de lo que había estado ocurriendo… porque yo no participaba de la corporación y desconocía las decisiones que se habían tomado”.

Ramos dijo, sin embargo, que entiende que el caso no afectará las posibilidades del PPD de retener la poltrona municipal.

“Hemos estado trabajado para eso y hemos estado atendiendo situaciones que, lamentablemente, entiendo que no debieron haber ocurrido. Por ejemplo, el hospital administrado por el Mayagüez Medical Center, que es el que estuvo en la controversia, había sido transferido a la corporación Medi, y tan pronto comencé, entendía que eso era incorrecto y comenzamos inmediatamente un proceso para revertir esa propiedad y ya le pertenece nuevamente al municipio”, sostuvo el alcalde interino.

Dijo también que ha estado trabajando con el reclamo de personas en el Hospital San Antonio de que se le debía dinero de un préstamo que se tomó. “Pudimos llegar a un acuerdo mediante un árbitro para que le podamos pagar una parte de la deuda que teníamos pendiente y, tan pronto el tribunal determine la sentencia del acuerdo entre las partes, estaríamos haciendo lo propio de regresar esa propiedad, para que sea parte del municipio; y lo mismo vamos a hacer con el Palacio de Recreación y Deportes. Hemos sido transparentes presentándole al pueblo las medidas que se están tomando para que esta situación quede en el pasado y no vuelva a ocurrir”, dijo Ramos, quien indicó que su campaña es casa a casa.

“De siete días a la semana, estamos cinco días en la calle en las diferentes comunidades, sectores, tocando puertas. A la vez que llevamos el mensaje de lo que es nuestra propuesta, hacemos tertulias y escuchamos el sentir de la gente y las necesidades que entienden que se deben atender. Nos encontramos en lo que ya es la recta final de la campaña”, detalló el candidato primarista.

¿Cómo describe a sus contrincantes, son candidatos fuertes?

“Nos hemos centrado en nuestra campaña. Hemos recibido ciertos ataques en las redes sociales en este proceso a los cuales nosotros no vamos a responder. Nos hemos enfocado en hacer una campaña limpia, yo no tengo nada negativo que decir de mis contrincantes porque el 3 de junio debe existir unión para que el PPD pueda prevalecer en las próximas elecciones. Les deseo lo mejor”, sostuvo.

¿Jesús Manuel Ortiz o con Juan Zaragoza para encabezar la papeleta popular?

“Desde un inicio hemos expresado que vamos a darle la oportunidad a que nuestra gente de Mayagüez decida quién va a ser el candidato para la gobernación. Nosotros hemos extendido la invitación a ambos candidatos a todas las actividades que hemos estado llevando a cabo. Tengo que decir que Zaragoza ha participado en una gran cantidad de estas actividades. Lamentablemente, Jesús Manuel se ha excusado por diferentes razones que no ha podido estar con nosotros. Yo lo respeto y dejo que el pueblo decida quién mejor representa la oportunidad para que Mayagüez se pueda transformar”.