La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se comprometió a autorizar el desembolso de $12.5 millones de dólares para el pago parcial de horas extras adeudadas a los policías, ante la amenaza de los uniformados de ausentarse a sus trabajos en los próximos días, de cara a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

La determinación de la JSF se da luego que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer y el comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, se reunieran en el día dehoy con el director ejecutivo del organismo para darle seguimiento a ese proceso.

PUBLICIDAD

40 Fotos Trabajadores, activistas y otras personas de todo el mundo tomaron las calles con manifestaciones contra el aumento de precios y el llamados a obtener mayores derechos laborales.

En un comunicado de prensa, Garffer catalogó el pago de las horas extras a los policías como una de sus prioridades. “Reitero mi firme compromiso de asegurar que se les pague lo que por derecho les corresponde a nuestros policías. Seguimos trabajando de forma continua para honrar su esfuerzo y dedicación, conscientes de su rol vital en la seguridad de Puerto Rico. El pago de estas horas extraordinarias es una de mis prioridades como secretario”, expresó.

Por su parte, González sostuvo que “el trabajo de nuestros policías no se detiene, y es justo que su sacrificio sea reconocido con acciones concretas como este esfuerzo para cumplir con su compensación. Agradecemos la apertura de la Junta para atender este asunto”.

La reunión se produce a solo horas para la convocatoria a la marcha del Día Internacional de los Trabajadores este jueves primero de mayo, y luego que se comenzara a correr entre las filas de la uniformada la convocatoria al ausentismo masivo ese día, también conocido como ‘blue flu’ ya que los agentes recurren a ausentarse por enfermedad, en protesta por la falta de pago de horas extras.

Específicamente, en una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura el martes, el inspector José González, presidente de la Asociación de Policías Organizados sostuvo que los uniformados “se han autoconvocado”. ”Lo cierto es que cuando yo me reuní con Joseph González, le dije que si no le pagaban las horas a la Policía, iba a tener un problema. De hecho, yo hice un video para los miembros de la fuerza expresando eso y cogieron el video unos amigos que para mi son enemigos de Joseph González, y cogieron el video y lo pusieron como que yo estaba amenazando a Joseph González con que iba a haber un blue flu y no es así. Los policías hoy en día se autoconvocan", dijo.

PUBLICIDAD

“Concertadamente cuando se necesitan específicamente y les voy a hablar específicamente, el primero de mayo, que se necesita una cantidad de policías que, si no, el servicio no se puede dar con toda tranquilidad, las Justas (de la LAI) que se están dando ahora mismo, ellos se autoconvocan y dicen ‘a esa manifestación o a esos sitios, yo no voy a ir’”, añadió.

Según diversas páginas de redes sociales asociadas a policías y sus organizaciones sindicales, actualmente se le adeuda el pago de horas extras de unas ocho semanas a los uniformados.