Un grupo de estudiantes de tercer grado de la Escuela José González Ruiz fue juramentado como Estudiantes Legisladores luego de completar un programa educativo impulsado por la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), iniciativa dirigida a acercar a los niños al proceso legislativo y fomentar el liderazgo desde edades tempranas.

La ceremonia se realizó en la biblioteca del plantel y estuvo encabezada por la representante Odalys González González, quien destacó el compromiso y la capacidad demostrada por los estudiantes durante el proceso educativo.

Como parte del programa, los alumnos participaron en talleres virtuales, recorridos educativos e investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la Cámara de Representantes y la creación de leyes. Además, desarrollaron una propuesta legislativa enfocada en la seguridad escolar y la preparación ante emergencias.

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La iniciativa será presentada oficialmente la próxima semana en la Cámara de Representantes como parte de los trabajos vinculados al Proyecto de la Cámara 1214, medida radicada por González González a petición de la maestra Dra. Diane Negrón Flores y sus estudiantes para establecer un Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las escuelas públicas de Puerto Rico.

Durante la actividad, los estudiantes asumieron formalmente el compromiso de defender su propuesta ante legisladores en el Capitolio, experiencia que también les permitió fortalecer destrezas de investigación, análisis crítico y trabajo en equipo.

“Cuando vemos estudiantes de tercer grado investigando, desarrollando propuestas y preparándose para presentar una ponencia legislativa, queda claro que nuestros niños tienen la capacidad de aportar grandes ideas cuando se les brinda la oportunidad”, expresó la representante González González.

La legisladora añadió que este tipo de iniciativas permiten que los estudiantes comprendan desde pequeños la importancia de la participación ciudadana y el impacto que pueden tener sus ideas dentro de sus comunidades.